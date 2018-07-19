"ДТП запобігти було не можна": експертиза показала несподіваний результат

Фото: Олена Зайцева (Марієнко Андрій / УНІАН)

Експертиза показала, що обидва водії порушили правила руху

У суді відбулося засідання у справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, які брали участь у смертельному ДТП у Харкові. Експертиза підтвердила, що обидва фігуранти справи зробили дії, які виключили можливість запобігання тодішньої аварії. Про це повідомили на сайті інформаційного агентства Укрінформ.

"В залі засідання – Олена Зайцева і Геннадій Дронов, вони знаходяться на лаві за скляною перегородкою. Присутні прокурори і адвокати підозрюваних і потерпілих. До суду також прибули три експерта Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса. Вони повинні надати суду результати експертиз, зокрема, - чотирьох дисків відеозапису, зробленого в момент ДТП", - зазначили на засіданні

Фахівець з автотехнічної експертизи повідомив, що обидва учасника справи створили причинно-наслідковий зв'язок в момент небезпеки і скоїли зіткнення. "Дронов рушив з місця на жовте світло, тим самим відкинув Lexus, який мчав повз на червоне світло на великій швидкості, на натовп людей на переході", - розповів експерт.

Інспектор Віталій Ольхов також розповів, що аварії не можна було уникнути: "Коли Дронов міг рухатися на дозволяючий йому сигнал, то Lexus вже не міг зупинитися. ДТП запобігти не можна було. Небезпеку створили обидва водія, коли рухалися на заборонний сигнал світлофора". Про це йдеться в NewsRoom.

З-за численних питань адвокатів обох підозрюваних суд переніс засідання на 24 липня на 14:00.

Нагадаємо, жахлива ДТП у Харкові сталася увечері 18 жовтня 2017 року. Автомобіль Lexus був відкинутий на групу пішоходів в результаті зіткнення з Volkswagen. В результаті шестеро людей загинули. Ще стільки ж отримали травми різного ступеня тяжкості.

Раніше ми писали про те, що адвокат Олени Зайцевої заявила, що стан здоров'я її підзахисної погіршився. Адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова також зазначив, що у його підзахисного є проблеми зі здоров'ям.

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