"ДТП предотвратить было нельзя": экспертиза показала неожиданный результат

Фото: Алена Зайцева (Мариенко Андрей / УНИАН)

Экспертиза показала, что оба водителя нарушили правила движения

В суде состоялось заседание по делу Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые участвовали в смертельном ДТП в Харькове. Экспертиза подтвердила, что оба фигуранта дела произвели действия, которые исключили возможность предотвращения тогдашней аварии. Об этом сообщили на сайте информационного агентства Укринформ.

"В зале заседания – Алена Зайцева и Геннадий Дронов, они находятся на скамье за стеклянной перегородкой. Присутствуют прокуроры и адвокаты подозреваемых и пострадавших. В суд также прибыли три эксперта Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса. Они должны предоставить суду результаты экспертиз, в частности, - четырех дисков видеозаписи, сделанной в момент ДТП", - отметили на заседании

Специалист по автотехнической экспертизе сообщил, что оба участника дела создали причинно-следственную связь в момент опасности и совершили столкновение. "Дронов тронулся с места на желтый свет, тем самым откинул Lexus, который мчался мимо на красный свет на большой скорости, на толпу людей на переходе", - рассказал эксперт.

Инспектор Виталий Ольхов также рассказал, что аварии нельзя было избежать: "Когда Дронов мог двигаться на разрешающий ему сигнал, то Lexus уже не мог остановиться. ДТП предотвратить нельзя было. Опасность создали оба водителя, когда двигались на запрещающий сигнал светофора". Об этом говорится в NewsRoom.

Из-за многочисленных вопросов адвокатов обоих подозреваемых суд перенес заседание на 24 июля на 14:00.

Напомним, жуткое ДТП в Харькове случилось вечером 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus был отброшен на группу пешеходов в результате столкновения с Volkswagen. В результате шесть человек погибли. Еще столько же получили травмы разной степени тяжести.

Ранее мы писали о том, что адвокат Алены Зайцевой заявила, что состояние здоровья ее подзащитной ухудшилось. Адвокат обвиняемого Геннадия Дронова также отметил, что у его подзащитного есть проблемы со здоровьем.

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