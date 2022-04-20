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Душогуби і вбивці: Епіфаній назвав росіян проклятими

Російські "орки" в церкві РПЦ (фото: pravoslavie.ru)
Автор: Дмитрий Войналович

Війна Росії проти України і вбивство росіянами мирних мешканців нашої країни є доказом того, що окупанти та їхні хазяї з Кремля - прокляті.

В такому ключі Митрополит Київський і всієї України Епіфаній прокоментував на сайті ПЦУ повномасштабне вторгнення РФ.

Що каже Епіфаній про росіян, які вбивають українців

Митрополит у пасхальному посланні сказав, що попри святість для всіх християн днів Страсного тижня та воскресіння Христового російські війська "не лише не зупинилися у своїх злочинах, а вони, ніби натхненні самим сатаною, примножили кровопролиття".

Він підкреслив, що "упродовж всього Великого посту Росія, яка вважає себе оплотом правдивого християнства, руйнувала наші міста і села, вбивала невинних, нищила все, до чого була здатна досягнути".

"Хіба одне це, хіба всі ці отруйні, смертоносні плоди "русского міра" не є достатнім свідченням того, що не благословіння Боже, а прокляття має на собі та справа, яку чинить Росія, її правителі, її війська, її отруєні брехнею мешканці?" - додав Епіфаній.

У той же час предстоятель ПЦУ зауважив, що "для нас, для всіх, хто невинно страждає від імперії зла навіть сьогодні, в день Пасхи, воскресіння Христове є радісним нагадуванням про неминучу перемогу Божу над гріхом і беззаконням, про перемогу добра і правди".

"А для ворогів, які вдерлися в наш український дім, для душогубів і вбивць, які навіть у ці священні дні не лише не зупинили кровопролиття, але тільки примножують його, Христове воскресіння є нагадуванням про справедливу відплату й немилосердне покарання для всіх немилосердних", - йдеться у посланні.

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Нагадаємо, що майже половина ченців Києво-Печерської лаври хочуть перейти в ПЦУ.

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