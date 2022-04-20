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Душегубы и убийцы: Епифаний назвал россиян проклятыми

Российские "орки" в церкви РПЦ (фото: pravoslavie.ru)
Автор: Дмитрий Войналович

Война России против Украины и убийство россиянами мирных жителей нашей страны являются доказательством того, что оккупанты и их хозяева из Кремля - прокляты.

В таком ключе Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал на сайте ПЦУ полномасштабное вторжение РФ.

Что говорит Епифаний о руссиянах, которые убивают украинцев

Митрополит в пасхальном послании сказал, что несмотря на святость для всех христиан дней Страстной недели и воскресения Христова российские войска "не только не остановились в своих преступлениях, а они, как бы вдохновленные самим сатаной, приумножили кровопролитие".

Он подчеркнул, что "на протяжении всего Великого поста Россия, считающая себя оплотом истинного христианства, разрушала наши города и села, убивала невинных, уничтожала все, до чего была способна достичь".

"Разве одно это, разве все эти ядовитые, смертоносные плоды "русского мира" не являются достаточным свидетельством того, что не благословение Божие, а проклятие имеет на себе то дело, которое совершает Россия, ее правители, ее войска, ее отравленные ложью жители?" - добавил Епифаний.

В то же время предстоятель ПЦУ отметил, что "для нас, для всех, кто невинно страдает от империи зла даже сегодня, в день Пасхи, воскресение Христово является радостным напоминанием о неизбежной победы Божьей над грехом и беззаконием, о победе добра и правды".

"А для врагов, которые вторглись в наш дом, душегубов и убийц, которые даже в эти священные дни не только не остановили кровопролитие, но только приумножают его, Христово воскресение является напоминанием о справедливом возмездии и немилосердное наказание для всех немилосердных", - говорится в послании.

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Напомним, что почти половина монахов Киево-Печерской лавры хотят перейти в ПЦУ.

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