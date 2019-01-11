Дві 11-річні дівчинки наклали на себе руки через цькування однокласників

Колаж РБК-Україна

Однокласники не змогли спокійно прийняти їх нетрадиційну орієнтацію

Дві 11-річні подруги Медіссон Фокс Полсен і Софія Ліф-Амбрахсон покінчили життя самогубством через те, що піддалися буллингу з боку однокласників. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Трагедія сталася в одному з містечок Північної Дакоти, США. Дві дівчинки наклали на себе руки так як їх зацькували однокласники. Причиною цькування став своєрідний камінг-аут Медіссон і Софії. Дівчата повідомили, що між ними не тільки дружба, але й любов. Після цього вони стали публічно показувати прихильність одна до одної, однаково вдягатися і всіляко підкреслювати свою сексуальну орієнтацію.

Батьки дівчаток розповіли, що вони намагалися обговорити те, що з ними відбувається, але вони навідріз відмовлялися говорити про це.

"Софія якось запитала, чи може вона зі мною поговорити. Я відповіла, що вона може говорити зі мною, про що завгодно, і ніколи не повинна боятися зі мною розмовляти. Тоді вона випалила: "Думаю, що мені подобаються дівчата". Я сказала, що це нормально... Якщо вони і Медіссон відчували ці почуття, я не вважала б це проблемою. Це частина життя. І я люблю мою дочку так чи інакше", - розповіла мама Софії Анджела Ліф.

Фото: Софія (dailymail)

Батько Медіссон підтвердив, що у дівчаток були відносини, так як його дочка якось у розмові назвала Софію своєю дівчиною.

Дівчаток почали труїти в школі, знущаючись над їх лесбійської орієнтацією, але вони не розповідали про це батькам. Батько Медіссон дізнався про цькування в школі тільки після того, як його дочки не стало. 11-річна Медіссон знайшла пістолет свого батька і застрелилася.

Фото: Медіссон (dailymail)

"Я не знав про те, що проблема існує до тих пір, поки мене не розбудив постріл. Я думав, що у мене здорова, щаслива дитина... У мене немає інших дітей. Я — батько-одинак. Ми втратили матір Медіссон через її пристрасть до героїну... Намагаюся зрозуміти, коли все пішло не так. Я все ще живу в тій самій квартирі, де вона покінчила з собою. І намагаюся не часто приходити додому", - зізнався Шейн Полсен.

Софія дуже важко переживала смерть своєї подруги. Її мати розповіла, що вона плакала цілими днями і відмовлялася ходити в школу. Анджела відвела доньку спочатку до шкільного психолога, а потім до психіатра, але всі ці зусилля нічого не дали. Через два місяці після смерті Медіссон, Софія повісилася у підвалі власного будинку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 13-річна дівчинка випадково вистрілила собі в обличчя.

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