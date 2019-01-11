Две 11-летние девочки покончили с собой из-за травли одноклассников

Коллаж РБК-Украина

Одноклассники не смогли спокойно принять их нетрадиционную ориентацию

Две 11-летние подруги Мэдиссон Фокс Полсен и София Лиф-Амбрахсон покончили жизнь самоубийством из-за того, что подверглись буллингу со стороны одноклассников. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трагедия произошла в одном из городков Северной Дакоты, США. Две девочки покончили с собой так как их затравили одноклассники. Причиной травли стал своеобразный каминг-аут Мэдиссон и Софии. Девочки сообщили, что между ними не только дружба, но и любовь. После этого они стали публично показывать привязанность друг к другу, одинаково одеваться и всячески подчеркивать свою сексуальную ориентацию.

Родители девочек рассказали, что они пытались обсудить с ними происходящее, но они наотрез отказывались говорить об этом.

"София как-то спросила, может ли она со мной поговорить. Я ответила, что она может говорить со мной, о чем угодно, и никогда не должна бояться со мной разговаривать. Тогда она выпалила: "Думаю, что мне нравятся девочки". Я сказала, что это нормально… Если они и Мэдиссон испытывали эти чувства, я не считала бы это проблемой. Это часть жизни. И я люблю мою дочь так или иначе", - рассказала мама Софии Анджела Лиф.

Фото: София (dailymail)

Отец Медиссон подтвердил, что у девочек были отношения, так как его дочь как-то в разговоре назвала Софию своей девушкой.

Девочек начали травить в школе, издеваясь над их лесбийской ориентацией, но они не рассказывали об этом родителям. Отец Медиссон узнал о травле в школе только после того, как его дочери не стало. 11-летняя Медиссон нашла пистолет своего отца и застрелилась.

Фото: Мэдиссон (dailymail)

"Я не знал о том, что существует проблема до тех пор, пока меня не разбудил выстрел. Я думал, что у меня здоровый, счастливый ребенок… У меня нет других детей. Я — отец-одиночка. Мы потеряли мать Мэдиссон из-за ее пристрастия к героину… Пытаюсь понять, когда все пошло не так. Я все еще живу в той же самой квартире, где она покончила с собой. И стараюсь не часто приходить домой", - признался Шейн Полсен.

София очень тяжело переживала смерть своей подруги. Ее мать рассказала, что она плакала целыми днями и отказывалась ходить в школу. Анджела отвела дочь сначала к школьному психологу, а потом к психиатру, но все эти усилия ничего не дали. Через два месяца после смерти Мэдиссон, София повесилась в подвале собственного дома.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 13-летняя девочка случайно выстрелила себе в лицо.

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