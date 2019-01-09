Хотела сделать необычное селфи: 13-летняя девочка случайно выстрелила себе в лицо

Коллаж РБК-Украина

Травматический пистолет принадлежал отцу девочки

В городе Мытищи (Московская область) на втором этаже дачного дома девочка 13-ти лет пыталась сделать необычное селфи. Свершить задуманное подростку так и не удалось, за свою ошибку она жестоко поплатилась. Об этом информируют российские СМИ.

Отмечается, что девочка без ведома своего отца достала из кобуры принадлежащий ему травматический пистолет, чтобы сделать впечатляющее фото. Однако, когда она пыталась настроить камеру, то по собственной неосторожности нажала на курок пистолета.

В результате выстрела девочка получила ранение с переломом нижней челюсти. А в ходе проверки выяснилось, что отец погибшей владел травматическим пистолетом на законных основаниях и имел разрешение на его ношение.

Однако, несмотря на это, в ведомстве обозначили, что мужчина привлечен к административной ответственности по факту ненадлежащего хранения пистолета.

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