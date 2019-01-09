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Хотіла зробити вражаюче селфі: 13-річна дівчинка випадково вистрілила собі в обличчя

STYLERЖиття    09.01.2019 - 16:31
Хотіла зробити вражаюче селфі: 13-річна дівчинка випадково вистрілила собі в обличчя
Колаж РБК-Україна

Травматичний пістолет належав батькові дівчинки

У місті Митищі (Московська область) на другому поверсі дачного будинку дівчинка 13-ти років намагалася зробити незвичайне селфі. Здійснити задумане підлітку так і не вдалося, а за свою помилку вона жорстоко поплатилася. Про це інформують російські ЗМІ.

Наголошується, що дівчинка без відома свого батька дістала з кобури травматичний пістолет, який йому належав, щоб зробити вражаюче фото. Однак, коли вона намагалася налаштувати камеру, то з власної необережності натиснула на курок пістолета.

В результаті пострілу дівчинка отримала поранення з переломом нижньої щелепи. А в ході перевірки з'ясувалося, що батько загиблої володів травматичним пістолетом на законних підставах і мав дозвіл на його носіння.

Проте, незважаючи на це, у відомстві зазначили, що чоловік притягнутий до адміністративної відповідальності за фактом неналежного зберігання пістолета.

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