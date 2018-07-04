EdCamp Ukraine 2018: у Харкові вчителя встановили національний рекорд

До освітнього флешмобу приєдналася міністр освіти і науки України Лілія Гриневич

600 освітян зібралися 2 липня на площі Конституції в Харкові, щоб разом задекларувати: українське вчительство – за школу як простір, безпечний для дитини. Освітянський флешмоб зафіксовано в Національній книзі рекордів України.

Люд-арт, як його називають організатори, відбувся 2 липня, на завершення першого дня Четвертої національної (не)конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2018. Тут протягом трьох днів, 2-4 липня, спільнота відповідального вчительства з усієї України та ще п’ятнадцяти країн світу діляться найкращими педагогічними практиками й освітніми методиками, обговорюють способи реформування української школи та шляхи саморозвитку вчительства.

Фото: Лілія Гриневич, Юлія Світлична, Олександр Елькин та інші гості флешмобу (Віталій Сидоренко)

Площа Конституції обрана для люд-арту не випадково: поруч із нею півроку тому відбулася страшна автомобільна аварія, в якій загинуло шестеро людей. Безпека дорожнього руху – один із аспектів, до яких учителі й учительки прагнуть привернути увагу; але не єдиний. Організатори зазначають: хочуть закликати до безпеки учнівства як на мирних територіях, так і на прифронтових та тимчасово окупованих. Говорять – дитина має право на освіту й безпеку завжди, в тому часі – в умовах війни.

Учителі й вчительки утворили п’ять символічних фігур, кожна з яких позначає той чи інший аспект безпеки.

“Перша фігура – серце: воно означає любов, емоційний інтелект, психологічну безпеку, фізичне здоров’я. З цього все починається, – розповідає речниця EdCamp Ukraine Ірина Міньковська. – Є знак рівності, бо побудова суспільства, в якому всі мають рівні права і немає місця дискримінації, починається зі школи, і вчительство тут – ключові агенти змін. Є знак “50” у колі – це знак обмеження швидкості в містах. Ми хочемо привернути увагу до необхідності партнерства на дорогах: дотримання правил – зі сторони усіх учасників дорожнього руху, побудови безпечної інфраструктури – з боку держави та місцевих органів управління”.

Фото: освітній флешмоб у Харкові (Віталій Сидоренко)

За даними першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Белошутського, за перший квартал 2018 року на українських дорогах загинуло 14 дітей і ще 541 дитина травмована – саме тому патрульна поліція почала програму "Шкільний офіцер поліції” в партнерстві з усіма школами країни. У патрульній поліції говорять, що працюватимуть не тільки з дітьми, а й із родинами: дорослі мають на власному прикладі демонструвати, що всім потрібно дотримуватися ПДР.

Партнерство – одна з ключових тез нинішньої (не)конференції EdCamp Ukraine.

“Четвертий знак люд-арту – сонце, промені якого символізують педагогіку партнерства, що народжується в Україні, – говорить натхненник руху EdCamp в Україні, радник МОН Олександр Елькін. – Протягом трьох днів події ми багато говоримо про рівноправну й взаємоповажну співпрацю між учительством, родинами, самими учнями та органами управління освітою; про партнерське вирішення конфліктів і правильну фасилітацію; про успішні форми співпраці й взаємопідтримки, які існують у світі та багато іншого”.

Фото: вчителі на встановлення національного рекорду (Кирило Формазюк)

До люд-арту долучилися міністерка освіти й науки України Лілія Гриневич, співзасновниця світового руху EdCamp, який об’єднує вже 32 країни, Хадлі Фергюсон, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, представник Фонду народонаселення ООН в Україні UNFPA Каспар Пік, радник шести міністрів освіти Ізраїлю Яаков Гехт та вся команда EdCamp Ukraine. А ще – експерти й експертки з освіти з одинадцяти країн світу, які приїхали поділитися досвідом зі своїми українськими колегами.

“Цей флешмоб порушує питання безпеки в повному сенсі цього слова – безпеки фізичної і психологічної, безпечного розвитку дитини і вчительства. Взаємоповага, уважність, спільні базові цінності – життя, рівності, щастя, здоров’я та розвитку є основами простору Нової української школи (НУШ), – зазначає міністерка освіти й науки України Лілія Гриневич. – Абревіатура НУШ – п’ятий символ учительського флешмобу, адже EdCamp Ukraine став свого роду майданчиком для обговорення шкільної реформи, формування професійного середовища, яке здатне до саморегулювання й самоконтролю. Коли професійна спільнота стає цілісним та здоровим організмом, органам управління – міністерству, департаментам, – залишаються лише функції координації, консультацій та аналізу – на засадах рівності й партнерства”.

Олена Масалітіна, програмна директорка EdCamp Ukraine, розповідає: “У концепції Нової української школи кожна людина – цінність, кожна дитина – індивідуальність, а об’єднання індивідуальностей дає шалену синергію, колосальний поштовх до успіху. Наш люд-арт – це символічна декларація прагнення до об’єднання, до спільних дій і спільного фокусу уваги – в тому числі, до розбудови школи як простору, безпечного для всіх: для дітей, їхніх родин і самого учительства”.

Олена пояснює, що рекорд – саме у тому, що на площі одночасно зібралися близько шестісот вчителів і вчительок, котрі виступають за спільну ідею і готові працювати над її здійсненням. “А для нас, команди EdCamp Ukraine, внутрішнім рекордом є те, що нам вдалося за три роки надихнути створення спільноти, яка сьогодні налічує вже понад 15 тисяч освітян”, – говорить співорганізаторка (не)конференції та флешмобу.

Учасники й учасниці форуму також нагадують: не можна забувати: в Україні йде війна. А війна – це завжди виклик для освіти. Є діти-вимушені переселенці – якість їхньої освіти та безпека розвитку можуть потерпати від вимушеної зміни середовища, ставлення в класі. Є діти військових, які зараз несуть службу, – ці діти знаходяться в ситуації стресу та нестачі батьківської турботи. Є діти на прифронтових територіях – дуже важко здобувати освіту під обстрілами. І, найскладніше, – є діти, які навчаються на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму, – ми не знаємо, як і чому саме їх зараз навчають, які цінності закладають. Про всіх цих дітей ми маємо пам’ятати й робити все можливе для того, щоб забезпечити їм належну якість освіти та розвитку.

Каспар Пік, представник фонду народонаселення ООН в Україні, говорить: “Учитель - людина, яка допомагає дітям осягнути не лише шкільні науки, але й інші, так само важливі навички - толерантності та поваги. Саме вони допоможуть побудувати мирне, рівноправне, та відкрите суспільство, якого ми прагнемо, вже у найближчому майбутньому. Як ми працюємо із нашими дітьми та який приклад їм показуємо сьогодні - це те, з якими людьми ми житимемо по сусідству вже через 10-20 років”.

Зазначимо, що ініціатива EdCamp народилася в 2010 році в США. Американські вчителі і вчительки вирішили створити альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів. З тих пір рух EdCamp поширився у 32 країнах, однією з перших країн, яка приєдналася до американської ініціативи, стала Україна.

Громадська організація "ЕдКемп Україна" (або Спільнота відповідального вчительства EdCamp Ukraine) має на меті покращення кваліфікації шкільних педагогів, підвищення статусу вчительок та вчителів та загалом реформування системи освіти України. Сьогодні EdСamp Ukraine є найбільшим незалежним освітянським рухом у країні, до нього вже приєдналися 15 000 прогресивних педагогів.

Однією з ключових подій руху є щорічна загальнонаціональна (не)конференція EdCamp Ukraine, яка відбудеться вже вчетверте. Щомісяця регіональні (не)конференції (міні-едкемпи) проходять в різних закладах освіти по всій Україні, з моменту створення спільноти у 2015 р. у регіонах відбулося 82 події для місцевих громад.

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