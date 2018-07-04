EdCamp Ukraine 2018: в Харькове учителя установили национальный рекорд

К образовательному флешмобу присоединилась министр образования и науки Украины Лилия Гриневич

600 педагогов собрались на площади Конституции в Харькове, чтобы вместе задекларировать: украинское учительство - за школу как пространство, безопасное для ребенка. Образовательный флешмоб зафиксирован в Национальной книге рекордов Украины.

Люд-арт, как его называют организаторы, состоялся 2 июля, в завершение первого дня Четвертой национальной (не) конференции для школьных педагогов EdCamp Ukraine 2018. Здесь в течение трех дней, 2-4 июля, сообщество ответственного учительства со всей Украины и еще пятнадцати стран мира делится лучшими педагогическими практиками и образовательными методиками, обсуждает способы реформирования украинской школы и пути саморазвития учительства.

Фото: Лилия Гриневич, Юлия Светличная, Александр Элькин и другие гости флешмоба (Виталий Сидоренко)

Площадь Конституции выбрана для люд-арта не случайно: рядом с ней полгода назад произошла страшная автомобильная авария, в которой погибли шесть человек. Безопасность дорожного движения - один из аспектов, к которым учителя стремятся привлечь внимание; но не единственный. Организаторы отмечают, что хотят призвать к безопасности ученичества как на мирных территориях, так и на прифронтовых и временно оккупированных. Говорят - ребенок имеет право на образование и безопасность всегда, и, тем более - в условиях войны.

Учителя и учительницы сформировали пять символических фигур, каждая из которых обозначает тот или иной аспект безопасности. "Первая фигура - сердце: оно означает любовь, эмоциональный интеллект, психологическую безопасность, физическое здоровье. С этого все начинается, - рассказывает пресс-секретарь EdCamp Ukraine Ирина Миньковская. - Есть знак равенства, ибо построение общества, в котором все имеют равные права и нет места дискриминации, начинается со школы, и учителя здесь - ключевые агенты изменений. Есть знак "50" в круге - это знак ограничения скорости в городах. Мы хотим привлечь внимание к необходимости партнерства на дорогах: соблюдение правил - со стороны всех участников дорожного движения, построения безопасной инфраструктуры - со стороны государства и местных органов управления".

Фото: образовательный флешмоб в Харькове (Виталий Сидоренко)

По данным первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошутського, за первый квартал 2018 на украинских дорогах погибло 14 детей и еще 541 ребенок травмирован - именно поэтому патрульная полиция начала программу "Школьный офицер полиции" в партнерстве со всеми школами страны. В патрульной полиции говорят, что будут работать не только с детьми, но и с семьями: взрослые должны на собственном примере демонстрировать, что всем нужно соблюдать ПДД.

Партнерство - один из ключевых тезисов нынешней (не) конференции EdCamp Ukraine.

"Четвертый знак люд-арта - солнце, лучи которого символизируют педагогику партнерства, зарождающуюся в Украине, - говорит вдохновитель движения EdCamp в Украине, советник МОН Александр Элькин. - В течение трех дней мероприятия мы много говорим о равноправном и взаимоуважительном сотрудничестве между учительством, семьями, самими учениками и органами управления образованием; о партнерском решении конфликтов и правильной фасилитации; об успешных формах сотрудничества и взаимопомощи, которые существуют в мире и многом другом".

Фото: учителя на установлении национального рекорда (Кирилл Формазюк)

К люд-арт присоединились министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, соучредитель мирового движения EdCamp, который объединяет уже 32 страны, Хадли Фергюсон, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, представитель Фонда народонаселения ООН в Украине UNFPA Каспар Пик, советник шести министров образования Израиля Яаков Гехт и вся команда EdCamp Ukraine. А еще - эксперты и экспертки по образованию из одиннадцати стран мира, которые приехали поделиться опытом со своими украинскими коллегами.

"Этот флешмоб ставит вопрос безопасности в полном смысле этого слова - безопасности физической и психологической, безопасного развития ребенка и учительства. Взаимоуважение, внимательность, общие базовые ценности - жизнь, равенство, счастье, здоровье и развитие являются основами пространства Новой украинской школы (НУШ), - отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. - Аббревиатура НУШ - пятый символ учительского флешмоба, ведь EdCamp Ukraine стал своего рода площадкой для обсуждения школьной реформы, формирования профессиональной среды, которая способна к саморегулированию и самоконтролю".

Елена Масалитина, программная директор EdCamp Ukraine, рассказывает: "В концепции Новой украинской школы каждый человек - ценность, каждый ребенок - индивидуальность, а объединение индивидуальностей дает бешеную синергию, колоссальный толчок к успеху. Наш люд-арт - это символическая декларация стремления к объединению, к совместным действиям и общего фокуса внимания - в том числе развития школы как пространства, безопасного для всех: для детей, их семей и самого учительства".

Елена объясняет, что рекорд - именно в том, что на площади одновременно собрались около шестисот учителей и учительниц, которые выступают за общую идею и готовы работать над ее осуществлением. "Для нас, команды EdCamp Ukraine, внутренним рекордом является то, что нам удалось за три года вдохновить создание сообщества, которое сегодня насчитывает уже более 15 000 педагогов", - говорит соорганизатор (не) конференции и флешмоба.

Участники и участницы форума также напоминают: нельзя забывать, что в Украине идет война. А война - это всегда вызов для образования. Есть дети-вынужденные переселенцы; качество их образования и безопасность развития могут страдать от вынужденного изменения среды, отношения в классе. Есть дети военных, которые сейчас несут службу, - эти дети находятся в ситуации стресса и недостатка родительской заботы. Есть дети на прифронтовых территориях - очень трудно получать образование под обстрелами. И, самое сложное - дети, которые учатся на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма, - мы не знаем, как и чему именно их сейчас учат, какие ценности закладывают. Обо всех этих детях мы должны помнить и делать все возможное для того, чтобы обеспечить им надлежащее качество образования и развития.

Каспар Пик, представитель фонда народонаселения ООН в Украине, говорит: "Учитель - человек, который помогает детям понять не только школьные науки, но осознать и другие, такие же важные навыки - толерантности и уважения. Именно они помогут построить мирное, равноправное и открытое общество, к которому мы стремимся, уже в ближайшем будущем. То, как мы работаем и что вкладываем в наших детей и какой пример им показываем сегодня - это то, с какими людьми мы будем жить по соседству уже через 10-20 лет".

Отметим, что инициатива EdCamp родилась в 2010 году в США. Американские учителя и учительницы решили создать альтернативный государственному способ повышения квалификации и профессионального развития педагогов. С тех пор движение EdCamp распространилось в 32 странах, одной из первых стран, которая присоединилась к американской инициативе, стала Украина.

Общественная организация "ЭдКемп Украина" (или Сообщество ответственного учительства EdCamp Ukraine) нацелено на улучшение квалификации школьных педагогов, повышение статуса учительниц и учителей и общее реформирование системы образования Украины. Сегодня EdСamp Ukraine является крупнейшим независимым образовательным движением в стране, к нему уже присоединились 15 000 прогрессивных педагогов.

Одним из ключевых событий движения является ежегодная общенациональная (не)конференция EdCamp Ukraine, которая проходит уже в четвертый раз. Ежемесячно региональные (не)конференции (мини-EdСamp) проходят в различных учебных заведениях по всей Украине, с момента создания сообщества в 2015 в регионах произошло 82 события для местных общин.

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