В столице появились мемориальные таблички в честь учителей известных украинцев

Мемориальный таблички были установлены для того, чтобы познакомить общество с учителями выдающихся людей

Кому обязана своим успехом Леся Украинка? Кто повлиял на государственные идеи Михаила Грушевского? Кто раскрыл талант Марии Заньковецкой? У учителей, которые сформировали украинских гениев, отныне есть свои знаки отличия — мемориальные таблички, которые установлены в центре Киева. Проект инициировала общественная организация "Освитория" в рамках национальной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine.

Первой талант Павла Тычины заметила Серафима Морачевская — его сельская учительница. Именно она посоветовала родителям отдать Павла в один из монастырских хоров Чернигова, чтобы талантливый мальчик мог и петь (а у Тычины был незаурядный музыкальный талант), и получать качественное образование. Благодаря занятиям музыкой Тычина создал уникальный стиль поэзии — кларнетизм.

Опытным проводником в мире литературы Леси Украинки был ее дядя, выдающийся культурный деятель Михаил Драгоманов, который учил ее мастерски владеть писательским ремеслом, не фетишизировать "національні святощі", не воспринимать "голі хрії" и смело смотреть в будущее.

"Мы знаем имена и значения Леси Украинки или Михаила Грушевского для Украины, но часто не знаем имен тех, кто раскрывал их талант, помогал становлению и формированию ценностей и целей. За каждым успехом стоит учитель, — говорит Зоя Литвин, глава "Освитории", организатор Global Teacher Prize Ukraine. — Цель проекта "Учителя выдающихся" — сделать известными тех, кто всегда находится в тени своих учеников".

Отныне в театрах и музеях Киева можно увидеть информационные таблички: учителю Марии Заньковецкой — Марку Кропивницкому, учителю Леси Украинки — Михаилу Драгоманову, учителю Агатангела Крымского — Павлу Житецкому, учителю Павла Тычины — Серафиме Морачевской, учителю Надежды Забелы-Врубель — Николаю Лысенко, учителю Максима Рыльского — Николаю Голобородько и учителю Михаила Грушевского — Владимиру Антоновичу. Всех их объединяет новаторство и педагогика сотрудничества, которая сегодня активно внедряется в Новой украинской школе. Именно таких современных педагогов-новаторов ищут и отмечают на Global Teacher Prize Ukraine.

До 15 июля номинировать учителя своего успеха может каждый украинец. Для этого нужно заполнить короткую форму на сайте.

Проект "Учителя выдающихся" создан общественной организацией "Освитория", чтобы привлечь внимание украинского общества к важности профессии учителя. Каждый год "Освитория" проводит премию Global Teacher Prize Ukraine, которая отмечает учителей за новаторский подход к образованию. В этом году победитель премии, кроме поездки в Дубай на Global Education and Skills Forum 2018, получит 250 тысяч гривен.

Кстати, учитель из Одессы, ведущий онлайн-курсы сложного предмета, стал звездой интернета.

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