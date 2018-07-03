У столиці з'явилися меморіальні таблички на честь вчителів відомих українців

Меморіальний таблички були встановлені для того, щоб познайомити товариство з вчителями видатних людей

Кому зобов'язана своїм успіхом Леся Українка? Хто вплинув на державні ідеї Михайла Грушевського? Хто розкрив талант Марії Заньковецької? У учителів, які сформували українських геніїв, відтепер є свої відзнаки — меморіальні таблички, які встановлені в центрі Києва. Проект ініціювала громадська організація "Осві тория" в рамках національної премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine.

Першою талант Павла Тичини помітила Серафима Морачевская — його сільська вчителька. Саме вона порадила батькам віддати Павла в один з монастирських хорів Чернігова, щоб талановитий хлопчик міг і співати (а у Тичини був неабиякий музичний талант), та отримувати якісну освіту. Завдяки заняттям музикою Тичина створив унікальний стиль поезії — кларнетизм.

Досвідченим провідником у світі літератури Лесі Українки був її дядько, видатний культурний діяч Михайло Драгоманов, який навчав її майстерно володіти письменницьким ремеслом, не фетишизувати "національні святощі", не сприймати "голі хрії" і сміливо дивитися в майбутнє.

"Ми знаємо імена і значення Лесі Українки чи Михайла Грушевського для України, але часто не знаємо імен тих, хто розкривав їх талант, допомагав становленню і формуванню цінностей і цілей. За кожним успіхом варто вчитель, — каже Зоя Литвин, глава "Освитории", організатор Global Teacher Prize Ukraine. — Мета проекту "Вчителі видатних" — зробити відомими тих, хто завжди знаходиться в тіні своїх учнів".

Відтепер у театрах і музеях Києва можна побачити інформаційні таблички: вчитель Марії Заньковецької — Марку Кропивницькому, вчителю Лесі Українки — Михайлу Драгоманову, вчителю Агатангела Кримського — Павлу Житецкому, вчителю Павла Тичини — Серафимі Морачевской, вчителю Надії Забели-Врубель — Миколи Лисенка, вчителю Максима Рильського — Миколі Голобородько і вчителю Михайла Грушевського — Володимиру Антоновичу Всіх їх об'єднує новаторство і педагогіка співробітництва, яка сьогодні активно впроваджується в Новій українській школі. Саме таких сучасних педагогів-новаторів шукають і відзначають на Global Teacher Prize Ukraine.

До 15 липня номінувати вчителя свого успіху може кожен українець. Для цього потрібно заповнити коротку форму на сайті.

Проект "Вчителі видатних" створений громадською організацією "Освитория", щоб привернути увагу українського суспільства до важливості професії вчителя. Кожен рік "Освитория" проводить премію Global Teacher Prize Ukraine, яка зазначає вчителів за новаторський підхід до освіти. Цього року переможець премії, крім поїздки в Дубай на Global Education and Skills Forum 2018, отримає 250 тисяч гривень.

До речі, вчитель з Одеси, ведучий онлайн-курси складного предмета, став зіркою інтернету.

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