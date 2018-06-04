Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Одесский учитель физики стал звездой сети (видео)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 15:26
Фото: pixabay.com/geralt
Фото: pixabay.com/geralt

Украинец ведет онлайн-курс сложного предмета

В Одессе преподаватель Ришельевского лицея Павел Виктор, который уже четвертый год выкладывает в интернете свои уроки по физике, стал звездой сети. У одессита более 500 онлайн-уроков по физике и около 60 тысяч подписчиков в YouTube. Программа рассчитана на школьников, начиная с 7-го класса. Об этом сообщает "7 канал".

По данным телеканала, у преподавателя более 6 млн просмотров.

"Вначале был такой кураж: давай запишем все уроки! Это так легко, а потом оказалось, что это очень большая работа потому, что надо не просто провести урок. Нужно показать максимум того, что можно показать в наших условиях, при наших технических возможностях. Значит, нужно с микшером все подготовить, совместить картинку", – рассказал учитель физики Ришельевского лицея Павел Виктор.

Уроки были записаны в онлайн-режиме.

Видео: Одессит создал онлайн-курс физики (YouTube/Новости 7 канал Одесса)

Видео: Одессит создал онлайн-курс физики (YouTube/Новости 7 канал Одесса)

Ранее сообщалось, что украинские телеведущие рассказали детям, как не стать жертвой буллинга.

Как дети с инвалидностью борются за образование в обычных школах (видео: STYLER.rbc.ua)

Маша Ефросинина, Джамала, MONATIK и другие звезды призывают поблагодарить своих учителей Украинских учителей приглашают побороться за 250 000 грн
Теги: обучение, физика, учитель
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top