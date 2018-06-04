Одесский учитель физики стал звездой сети (видео)

Украинец ведет онлайн-курс сложного предмета

В Одессе преподаватель Ришельевского лицея Павел Виктор, который уже четвертый год выкладывает в интернете свои уроки по физике, стал звездой сети. У одессита более 500 онлайн-уроков по физике и около 60 тысяч подписчиков в YouTube. Программа рассчитана на школьников, начиная с 7-го класса. Об этом сообщает "7 канал".

По данным телеканала, у преподавателя более 6 млн просмотров.

"Вначале был такой кураж: давай запишем все уроки! Это так легко, а потом оказалось, что это очень большая работа потому, что надо не просто провести урок. Нужно показать максимум того, что можно показать в наших условиях, при наших технических возможностях. Значит, нужно с микшером все подготовить, совместить картинку", – рассказал учитель физики Ришельевского лицея Павел Виктор.

Уроки были записаны в онлайн-режиме.

Видео: Одессит создал онлайн-курс физики (YouTube/Новости 7 канал Одесса)

Видео: Одессит создал онлайн-курс физики (YouTube/Новости 7 канал Одесса)

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