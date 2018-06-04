Одеський учитель фізики став зіркою мережі (відео)

Українець веде онлайн-курс складного предмета

В Одесі викладач Рішельєвського ліцею Павло Віктор, який вже четвертий рік викладає в інтернеті свої уроки з фізики, став зіркою мережі. У одесита більше 500 онлайн-уроків з фізики і близько 60 тисяч підписників в YouTube. Програма розрахована на школярів, починаючи з 7-го класу. Про це повідомляє "7 канал".

За даними телеканалу, у викладача понад 6 млн переглядів.

"Спочатку був такий кураж: давай запишемо всі уроки! Це так легко, а потім виявилося, що це дуже велика робота, тому що треба не просто провести урок. Потрібно показати максимум того, що можна показати в наших умовах, при наших технічних можливостях. Значить, потрібно з мікшером все підготувати, поєднати картинку", – розповів вчитель фізики Рішельєвського ліцею Павло Віктор.

Уроки були записані в онлайн-режимі.

Відео: Одесит створив онлайн-курс фізики (YouTube/Новини 7 канал Одеса)

Відео: Одесит створив онлайн-курс фізики (YouTube/Новини 7 канал Одеса)

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