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"Єдина і довгоочікувана дитина у батьків": молодий офіцер загинув по дорозі на передову

STYLERLIFE        17.03.2018 - 19:26
Фото: Загиблий воїн АТО (Колаж РБК-Україна)
Фото: Загиблий воїн АТО (Колаж РБК-Україна)

Загиблому бійцеві АТО було всього 22 роки

Молодий 22-річний офіцер, житель Хмельницької області, був убитий у поїзді, повертаючись з ротації в зону АТО. Про страшну трагедію повідомили на сторінці міста Полонне в соціальній мережі Facebook.

Загиблого офіцера звали Максим Олександрович Свінціцький. Він був єдиною і довгоочікуваною дитиною в сім'ї.

Максим Свінціцький закінчив на "відмінно" школу і вступив до одного з вищих навчальних закладів столиці. Через два місяці після отримання диплома, молодого лейтенанта направили в зону АТО.

Чотири місяці Свінціцький провів на передовій у складі 44-ї Тернопільської бригади. Перед Новим роком відправився на ротацію в Тернопіль. А в березні повинен був повернутися на передову.

15 березня 2018 року Максим Свінціцький сів у потяг "Хмельницький – Лисичанськ", а вже на наступний день батькам подзвонили і повідомили, що їх єдиний син загинув, не діставшись до місця призначення.

"У Полонному ще одна дитина загинула в страшному вогні війни. Але ніякі офіційні зведення про це не скажуть, так як 22-річного офіцера Максима Олександровича Свінцицького вбили ще в потягу "Хмельницький-Лисичанськ", яким він після ротації повертався на передову", - сказано в повідомленні.

Прощання з Максимом Свинцицким і похорон відбудуться 18 березня на батьківщині воїна АТО, в Полонному Хмельницької області.

"17 березня син повернеться в труні в батьківський дім. Прощання та похорон молодого офіцера Максима Свінцицького відбудуться 18 березня, в неділю, в місті Полонному по вулиці М. Чурай (район Площі Слави)", - наголошується в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/uapolonne)

Нагадаємо, у Хмельницькій області поховали військового, який загинув при пожежі під Миколаєвом.

У Хмельницькій області, в селі Ярмолинці провели в останню путь військового Ігоря Хованца, який загинув при пожежі на полігоні "Широкий лан". Хлопець помер 13 березня, йому був всього лише 21 рік.

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