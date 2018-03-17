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В Хмельницкой области похоронили военного, погибшего при пожаре под Николаевом

STYLERLIFE        17.03.2018 - 15:12
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Украинцу был всего лишь 21 год

В Хмельницкой области, в селе Ярмолинцы провели в последний путь военного Игоря Хованца, который погиб при пожаре на полигоне "Широкий лан". Парень скончался 13 марта, ему был всего лишь 21 год. Об этом сообщает издание vsim.ua.

Прощались с Игорем Хованцем у дома №34 на улице Спортивной, в одной из квартир которого проживает семья погибшего. На церемонию собрались сотни людей. Родные, близкие, военные, одноклассники, соседи пришли провести в последний путь 21-летнего парня.

Фото: Похороны Игоря Хованца (vsim.ua)

 

Когда все попрощались с Игорем, в его уже бывшем доме, вслед за гробом отправилась колонна людей. Под печальные звуки военного оркестра и плач родных люди прошлись по улицам Ярмолинцев в церковь. По дороге со слезами и печалью на глазах провожали парня прохожие и люди, которые вышли из офисов и магазинов. Служба в церкви продолжалась тоже около часа. Далее отправились в село Кадиевцы, что сразу за Ярмолинцами.

Видео: Прощание с военным (YouTube/Максим Фарина)

Кроме матери у Игоря Хованца остались отец и старший брат. 16 апреля они все вместе должны праздновать двадцать второй день рождения парня, у которого было много планов на будущее. По словам одноклассников Игоря, он мечтал о карьере юриста. Поэтому и учился в Харьковском нацуниверситете имени Я. Мудрого. Все его жизненные планы разрушил пожар.

Как ранее писал Styler, в сети рассказали о погибшем военнослужащем, который сгорел заживо в палатке на полигоне Широкий Лан под Николаевом.

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