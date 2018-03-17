У Хмельницькій області поховали військового, який загинув при пожежі під Миколаєвом

Українцю був всього лише 21 рік

У Хмельницькій області, в селі Ярмолинці провели в останню путь військового Ігоря Хованця, який загинув при пожежі на полігоні "Широкий лан". Хлопець помер 13 березня, йому був всього лише 21 рік. Про це повідомляє видання vsim.ua.

Прощалися з Ігорем Хованцем біля будинку №34 на вулиці Спортивній, в одній з квартир якого проживає сім'я загиблого. На церемонію зібралися сотні людей. Рідні, близькі, військові, однокласники, сусіди прийшли провести в останню путь 21-річного хлопця.

Фото: Похорони Ігоря Хованца (vsim.ua)

Коли всі попрощалися з Ігорем, у його вже колишньому будинку, слідом за труною вирушила колона людей. Під сумні звуки військового оркестру та плач рідних люди пройшлися вулицями Ярмолинців в церкву. По дорозі зі сльозами та смутком на очах проводжали хлопця перехожі і люди, які вийшли з офісів та магазинів. Служба в церкві тривала близько години. Далі вирушили в село Кадиевцы, що відразу за Ярмолинцами.

Відео: Прощання з військовим (YouTube/Максим Фаріна)

Крім матері у Ігоря Хованца залишилися батько і старший брат. 16 квітня вони всі разом повинні святкувати двадцять другий день народження хлопця, у якого було багато планів на майбутнє. За словами однокласників Ігоря, він мріяв про кар'єру юриста. Тому і навчався в Харківському нацуніверситеті імені Я. Мудрого. Всі його життєві плани зруйнувала пожежа.

Як раніше писав Styler, в мережі розповіли про загиблого військовослужбовця, який згорів живцем у наметі на полігоні Широкий Лан " під Миколаєвом.