Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Единственный и долгожданный ребенок у родителей": молодой офицер погиб по дороге на передовую

STYLERLIFE        17.03.2018 - 19:26
Фото: Погибший воин АТО (Коллаж РБК-Украина)
Фото: Погибший воин АТО (Коллаж РБК-Украина)

Погибшему бойцу АТО было всего 22 года

Молодой 22-летний офицер, житель Хмельницкой области, был убит в поезде, возвращаясь из ротации в зону АТО. О страшной трагедии сообщили на странице города Полонное в социальной сети Facebook.

Погибшего офицера звали Максим Александрович Свинцицкий. Он был единственным и долгожданным ребенком в семье.

Максим Свинцицкий закончил на "отлично" школу и поступил в одно из высших учебных заведений столицы. Через два месяца после получения диплома, молодого лейтенанта направили в зону АТО.

Четыре месяца Свинцицкий провел на передовой в составе 44-ой Тернопольской бригады. Перед Новым годом отправился на ротацию в Тернополь. А в марте должен был вернуться на передовую.

15 марта 2018 года Максим Свинцицкий сел в поезд "Хмельницкий – Лисичанск", а уже на следующий день родителям позвонили и сообщили, что их единственный сын погиб, не добравшись до места назначения.

"В Полонном еще один ребенок погиб в страшном огне войны. Но никакие официальные сводки об этом не скажут, так как 22-летнего офицера Максима Александровича Свинцицкого убили еще в поезде "Хмельницкий-Лисичанск", которым он после ротации возвращался на передовую", - сказано в сообщении.

Прощание с Максимом Свинцицким и похороны состоятся 18 марта на родине воина АТО, в Полонном Хмельницкой области.

"17 марта сын вернется в гробу в родительский дом. Прощание и похороны молодого офицера Максима Свинцицкого состоятся 18 марта, в воскресенье, в городе Полонном, по улице М.Чурай (район Площади Славы)", - отмечается в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/uapolonne)

Напомним, в Хмельницкой области похоронили военного, погибшего при пожаре под Николаевом.

В Хмельницкой области, в селе Ярмолинцы провели в последний путь военного Игоря Хованца, который погиб при пожаре на полигоне "Широкий лан". Парень скончался 13 марта, ему был всего лишь 21 год.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
"Он не сдался смерти": умер боец АТО, защищавший Мариуполь Позывной "Упрямый": в зоне АТО погиб 20-летний снайпер "Азова"
Теги: погибший, воин, АТО
"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии
"На грани срыва": психолог рассказал о состоянии Савченко
"Донбасс вот-вот может вспыхнуть": волонтер перечислил опасные тенденции
Супрун заявила, что обеззараживание ран перекисью – миф
On Top