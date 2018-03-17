"Единственный и долгожданный ребенок у родителей": молодой офицер погиб по дороге на передовую

Погибшему бойцу АТО было всего 22 года

Молодой 22-летний офицер, житель Хмельницкой области, был убит в поезде, возвращаясь из ротации в зону АТО. О страшной трагедии сообщили на странице города Полонное в социальной сети Facebook.

Погибшего офицера звали Максим Александрович Свинцицкий. Он был единственным и долгожданным ребенком в семье.

Максим Свинцицкий закончил на "отлично" школу и поступил в одно из высших учебных заведений столицы. Через два месяца после получения диплома, молодого лейтенанта направили в зону АТО.

Четыре месяца Свинцицкий провел на передовой в составе 44-ой Тернопольской бригады. Перед Новым годом отправился на ротацию в Тернополь. А в марте должен был вернуться на передовую.

15 марта 2018 года Максим Свинцицкий сел в поезд "Хмельницкий – Лисичанск", а уже на следующий день родителям позвонили и сообщили, что их единственный сын погиб, не добравшись до места назначения.

"В Полонном еще один ребенок погиб в страшном огне войны. Но никакие официальные сводки об этом не скажут, так как 22-летнего офицера Максима Александровича Свинцицкого убили еще в поезде "Хмельницкий-Лисичанск", которым он после ротации возвращался на передовую", - сказано в сообщении.

Прощание с Максимом Свинцицким и похороны состоятся 18 марта на родине воина АТО, в Полонном Хмельницкой области.

"17 марта сын вернется в гробу в родительский дом. Прощание и похороны молодого офицера Максима Свинцицкого состоятся 18 марта, в воскресенье, в городе Полонном, по улице М.Чурай (район Площади Славы)", - отмечается в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/uapolonne)

Напомним, в Хмельницкой области похоронили военного, погибшего при пожаре под Николаевом.

В Хмельницкой области, в селе Ярмолинцы провели в последний путь военного Игоря Хованца, который погиб при пожаре на полигоне "Широкий лан". Парень скончался 13 марта, ему был всего лишь 21 год.