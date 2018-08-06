В Єгипті акула вбила 41-річного туриста

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Чоловік займався дайвінгом

На відпочинку в Єгипті в результаті нападу акули загинув 41-річний турист із Чехії. Про це передає Daily Mail з посиланням на місцеві ЗМІ.

Чоловік загинув, коли відпочивав з сім'єю на узбережжі Червоного моря в 20 кілометрах північніше міста Марса-ель-Алам. Житель Чехії вирішив зайнятися дайвінгом, але на нього раптово напала акула. Останки чоловіка вдалося виявити на пляжі курортного міста.

Голова міської ради Марса-ель-Алам Атеф Вагді повідомив, що в даний час розслідуванням інциденту займається Міністерство навколишнього середовища Єгипту.

"Купання на пляжах в околицях Марса-ель-Алам безпечно, але дайвери, які запливають за бар'єр коралового рифу, ризикують піддатися нападу акул", - сказав він.

Відзначимо, що в 2010 році нападів акул в Єгипті піддалися відразу п'ятеро туристів за один тиждень. Останній випадок смерті туристів від акули в цій країні стався в 2015 році, коли акула вбила туристку з Німеччини.

Раніше повідомлялося, що відвідувачі Азовського моря в цьому році скаржаться на "окупацію" пляжів отруйними медузами, яких туди приносить водою.

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