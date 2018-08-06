В Египте акула убила 41-летнего туриста

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Мужчина занимался дайвингом

На отдыхе в Египте в результате нападения акулы погиб 41-летний турист из Чехии. Об этом передает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина погиб, когда отдыхал с семьей на побережье Красного моря в 20 километрах севернее города Марса-эль-Алам. Житель Чехии решил заняться дайвингом, но на него внезапно напала акула. Останки мужчины удалось обнаружить на пляже курортного города.

Председатель городского совета Марса-эль-Алам Атеф Вагди сообщил, что в настоящее время расследованием инцидента занимается Министерство окружающей среды Египта.

"Купание на пляжах в окрестностях Марса-эль-Алам безопасно, но дайверы, которые заплывают за барьер кораллового рифа, рискуют подвергнуться нападению акул", - сказал он.

Отметим, что в 2010 году нападениям акул в Египте подверглись сразу пятеро туристов за одну неделю. Последний случай смерти туристов от акулы в этой стране произошел в 2015 году, когда акула убила туристку из Германии.

Ранее сообщалось, что посетители Азовского моря в этом году жалуются на "оккупацию" пляжей ядовитыми медузами, которых туда приносит водой.

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