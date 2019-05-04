Екологічна катастрофа: у мережі оприлюднили шокуючі знімки Криму

У Криму екологічна катастрофа стала центром скандалу в соцмережах
У Криму екологічна катастрофа - окупанти знищують дерева, палять сміттєві звалища, які продукують викид небезпечних для здоров'я речовин, а також влаштовують саморобні звалища, де заманеться, у тому числі і на кладовищах. У соціальній мережі Twitter в співтоваристві RoksolanaToday&Крым25% опублікували кілька публікацій, з яких видно реальний стан екології на півострові.
У мережі дорікнули жителям Криму в тому, що ті влаштовують сміттєзвалища "де прийдеться".
"Сімферополь. Прогулянки по травневому лісі в гавані чарівній!" – написали у співтоваристві.
У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (фото: twitter.com/KrimRt)
Крім того, надійшло повідомлення про те, що в Білогірському районі на одному із сміттєвих звалищ спалахнула пожежа.
"Білогірський р-н. На Тургеневском полігоні ТПВ, куди звозять сміття з Сімферополя, спалахнула пожежа", - розповіли в співтоваристві.
У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (фото: twitter.com/KrimRt)
Багато пляжів через видобуток піску можуть просто перетворитися в болото.
"Видобуток піску в акваторії Бакальської коси може повністю знищити знамениті місцеві пляжі. В результаті прекрасні, екологічно чисті піщані пляжі села Стереже стали непридатні для відпочинку, і перетворилися в болото", - додали в RoksolanaToday&Крым25%.
У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (відео: youtube.com/Неля Курбакова)
Також "влада" Криму активно бореться з деревами. У Ялті дерева біля доріг поливають маслом, для того, щоб вони засохли і їх можна було вирубати.
"Ялта. Решту, поки живими, дерева заливають маслом. Щоб засохли. Гавань нищить", - написали у підписі до опублікованих знімків.
У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (фото: twitter.com/KrimRt)
найскандальнішими знімками виявилися фотографії з місцевого кладовища, де прямо біля надгробків жителі Криму влаштували цвинтарну звалище.
"Ні живим життя, ні мертвим спокою і поваги... це ваша гавань. Керч", - йдеться в публікації.
У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (фото: twitter.com/KrimRt)
Нагадаємо, що раніше ми писали про знищення лікувальних дерев у Криму.
Раніше ми писали про те, що окупанти перетворили Крим на помийну яму.
А також розповідали про те, що у Криму назріває екологічна катастрофа та масово гинуть дельфіни.