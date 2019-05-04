Экологическая катастрофа: в сети обнародовали шокирующие снимки Крыма

В Крыму экологическая катастрофа – шокирующие фото (коллаж РБК-Украина)

В Крыму экологическая катастрофа стала центром скандала в соцсетях

В Крыму экологическая катастрофа - оккупанты уничтожают деревья, жгут мусорные свалки, которые продуцируют выброс опасных для здоровья веществ, а также устраивают самодельные свалки, где вздумается, в том числе и на кладбищах. В социальной сети Twitter в сообществе RoksolanaToday&Крым25% опубликовали несколько публикаций, из которых видно реальное состояние экологии на полуострове.

В сети упрекнули жителей Крыма в том, что те устраивают мусорные свалки "где придется".

"Симферополь. Прогулки по майскому лесу в гавани прелестны!" – написали в сообществе.

В Крыму экологическая катастрофа – шокирующие фото (фото: twitter.com/KrimRt)

Кроме того, поступило сообщение о том, что в Белогорском районе на одной из мусорных свалок вспыхнул пожар.

"Белогорский р-он. На Тургеневском полигоне ТБО, куда свозят мусор из Симферополя, вспыхнул пожар", - рассказали в сообществе.

В Крыму экологическая катастрофа – шокирующие фото (фото: twitter.com/KrimRt)

Многие пляжи из-за добычи песка могут просто превратиться в болото.

"Добыча песка в акватории Бакальской косы может полностью уничтожить знаменитые местные пляжи. В результате прекрасные, экологически чистые песчаные пляжи села Стерегущего стали непригодны для отдыха, и превратились в болото", - добавили в RoksolanaToday&Крым25%.

В Крыму экологическая катастрофа – шокирующие фото (видео: youtube.com/Неля Курбакова)

Также "власти" Крыма активно борются с деревьями. В Ялте деревья возле дорог поливают маслом, для того, чтобы они засохли и их можно было вырубить.

"Ялта. Оставшиеся, пока живыми, деревья заливают маслом. Чтобы засохли. Гавань уничтожающая", - написали в подписи к опубликованным снимкам.

В Крыму экологическая катастрофа – шокирующие фото (фото: twitter.com/KrimRt)

Самыми скандальными снимками оказались фотографии с местного кладбища, где прямо возле надгробий жители Крыма устроили кладбищенскую свалку.

"Ни живым жизни, не мертвым покоя и уважения… это ваша гавань. Керчь", - говорится в публикации.

В Крыму экологическая катастрофа – шокирующие фото (фото: twitter.com/KrimRt)

Напомним, что ранее мы писали об уничтожении лечебных деревьев в Крыму.

Ранее мы писали о том, что оккупанты превратили Крым в помойную яму.

А также рассказывали о том, что в Крыму назревает экологическая катастрофа и массово гибнут дельфины.