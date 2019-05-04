Екологічна катастрофа: у мережі оприлюднили шокуючі знімки Криму

У Криму екологічна катастрофа - окупанти знищують дерева, палять сміттєві звалища, які продукують викид небезпечних для здоров'я речовин, а також влаштовують саморобні звалища, де заманеться, у тому числі і на кладовищах. У соціальній мережі Twitter в співтоваристві RoksolanaToday&Крым25% опублікували кілька публікацій, з яких видно реальний стан екології на півострові.

У мережі дорікнули жителям Криму в тому, що ті влаштовують сміттєзвалища "де прийдеться".

"Сімферополь. Прогулянки по травневому лісі в гавані чарівній!" – написали у співтоваристві.

У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (фото: twitter.com/KrimRt)

Крім того, надійшло повідомлення про те, що в Білогірському районі на одному із сміттєвих звалищ спалахнула пожежа.

"Білогірський р-н. На Тургеневском полігоні ТПВ, куди звозять сміття з Сімферополя, спалахнула пожежа", - розповіли в співтоваристві.

У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (фото: twitter.com/KrimRt)

Багато пляжів через видобуток піску можуть просто перетворитися в болото.

"Видобуток піску в акваторії Бакальської коси може повністю знищити знамениті місцеві пляжі. В результаті прекрасні, екологічно чисті піщані пляжі села Стереже стали непридатні для відпочинку, і перетворилися в болото", - додали в RoksolanaToday&Крым25%.

У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (відео: youtube.com/Неля Курбакова)

Також "влада" Криму активно бореться з деревами. У Ялті дерева біля доріг поливають маслом, для того, щоб вони засохли і їх можна було вирубати.

"Ялта. Решту, поки живими, дерева заливають маслом. Щоб засохли. Гавань нищить", - написали у підписі до опублікованих знімків.

У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (фото: twitter.com/KrimRt)

найскандальнішими знімками виявилися фотографії з місцевого кладовища, де прямо біля надгробків жителі Криму влаштували цвинтарну звалище.

"Ні живим життя, ні мертвим спокою і поваги... це ваша гавань. Керч", - йдеться в публікації.

У Криму екологічна катастрофа – шокуючі фото (фото: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що раніше ми писали про знищення лікувальних дерев у Криму.

Раніше ми писали про те, що окупанти перетворили Крим на помийну яму.

А також розповідали про те, що у Криму назріває екологічна катастрофа та масово гинуть дельфіни.