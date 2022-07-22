Як економити гроші з будь-якої зарплати: 10 каналів прибутку для кожного

Заощаджені гроші дорівнюють заробленим, тому почніть вже зараз і скоро зможете відкласти чималу суму на здійснення вашої мрії.

Читайте нижче в матеріалі Styler про 10 каналів прибутку для кожного з нас.

Виплатіть свій відсотковий борг

Якщо ви намагаєтеся заощадити гроші, але все ще несете великий борговий тягар, почніть із боргу.

Порахуйте, скільки ви витрачаєте на обслуговування свого боргу щомісяця, і ви швидко зрозумієте, що це - діра у вашому бюджеті. Коли ви звільнитеся від сплати відсотків за своїм боргом, ці гроші можна легко покласти на заощадження.

Встановіть цілі заощаджень

Один із найкращих способів заощадити гроші - візуалізувати те, на що ви заощаджуєте. Якщо вам потрібна мотивація, встановіть цілі збереження, складіть графік, щоб полегшити збереження.

Будинок, авто, подорож, навчання дитини - ваша мета може бути будь-якою. Врешті-решт, ви можете її змінити, але незмінним буде те, що ви відкладатимете на неї щомісяця.

Заведіть скарбничку

Налаштуйте автоматичне списання коштів із поточного рахунку на ощадний рахунок щодня. Будь то 50 гривень щодня, чи 500 - щотижня, округлення решти від покупок тощо. І що би не сталося - не знімайте кошти раніше, ніж досягнете мети.

Киньте курити

Це зараз справжній провал в бюджеті. Уявіть, що пачка цигарок - від 70 грн. Це близько 2 тисяч на місяць, 24 тисячі на рік. Вже не кажучи про шкідливість для вашого здоров'я.

Фото: Куріння шкодить гаманцю і здоров'ю (freepik)

Змініть ставлення до відпустки

Реорганізуйте ваш відпочинок. Звичка гарувати цілий рік, щоб 10 діб полежати на пляжі дещо застаріла (звісно, в умовах війни все змінилося, тому порада - для мирного часу).

Проводьте продуктивно вихідні, навіть вечори після роботи. Прогулянка парком двічі на тиждень, виїзд на риболовлю з дітьми, кемпінг з палатками - двічі на тиждень. Ви будете економити і водночас мати активний регулярний відпочинок, щоб набиратися сил на новий робочий тиждень.

Економте комуналку

Витрачайте менше води - приймайте душ замість ванної, купіть посудомийку; вимикайте світло, коли не користуєтесь, замініть лампочки, витрачайте менше газу на опалення взимку - вдягніть врешті-решт светра (це ще й для здоров'я краще).

Фото: Заощаджуйте на комунальних послугах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Хай економить ваш дім

Встановіть лічильники на опалення, бойлер, утепліть фасад, поставте сонячні батареї. Тут все індивідуально - зважаючи, в квартирі чи в приватній садибі ви живете. В будь-якому разі ви зможете економити в перспективі, хай зараз і доведеться витратитися.

Беріть на роботу обід

Яку б економію не пропонували бізнес-ланчі, бутерброд чи каша з відбивною, термос з чаєм - це завжди дешевше за перекус і каву в найближчій від роботи кав'ярні.

Фото: Обід з собою зекономить гроші (freepik)

Створіть процентний рахунок

Почніть відкладати кошти з процентними нарахуваннями щомісяця, щороку, відкладайте ваш кешбек. Так ви будете й накопичувати і отримувати пасивний прибуток від відсотків.

Перерахуйте свої дрібні витрати

Припиніть купувати по кілька разів на день каву в кав'ярнях, або ж всякий дріб'язок - чіпси, жуйки, напої. Кожна з цих дрібниць вартує небагато, але в сумі - набігає щомісяця велика сума.