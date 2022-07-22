Как экономить деньги из любой зарплаты: 10 каналов прибыли для каждого
Сэкономленные деньги равны заработанным, поэтому начните уже сейчас и скоро сможете отложить немалую сумму на осуществление вашей мечты.
Читайте ниже в материале Styler про 10 каналов прибыли для каждого из нас.
Выплатите свой процентный долг
Если вы пытаетесь сэкономить деньги, но все еще несете большое долговое бремя, начните с долга.
Посчитайте, сколько вы тратите на обслуживание своего долга ежемесячно, и вы быстро поймете, что это - дыра в вашем бюджете. Когда вы освободитесь от уплаты процентов по своему долгу, эти деньги можно легко положить на сбережения.
Установите цели сбережений
Один из лучших способов сэкономить деньги - это визуализировать то, что вы экономите. Если вам нужна мотивация, установите цели сохранения, составьте график, чтобы облегчить сохранение.
Дом, авто, путешествие, обучение ребенка - ваша цель может быть любой. В конце концов, вы можете ее изменить, но неизменным будет то, что вы будете откладывать на нее каждый месяц.
Заведите копилку
Настройте автоматическое списание средств с текущего счета на сберегательный счет ежедневно. Будь то 50 гривен ежедневно, или 500 - еженедельно, округление остальных от покупок и тому подобное. И что бы ни случилось - не снимайте средства раньше, чем достигнете цели.
Бросьте курить
Это сейчас настоящий провал в бюджете. Представьте, что пачка сигарет - от 70 грн. Это около 2 тысяч в месяц, 24 тысячи в год. Уже не говоря о вредности для вашего здоровья.
Фото: курение вредит кошельку и здоровью (freepik)
Измените отношение к отпуску
Реорганизуйте ваш отдых. Привычка вкалывать круглый год, чтобы 10 суток полежать на пляже во многом устарела (конечно, в условиях войны все изменилось, поэтому совет - для мирного времени).
Проводите продуктивно выходные, даже вечера после работы. Прогулка по парку дважды в неделю, выезд на рыбалку с детьми, кемпинг с палатками - дважды в неделю. Вы будете экономить и одновременно иметь активный регулярный отдых, чтобы набираться сил на новую рабочую неделю.
Экономьте коммуналку
Тратьте меньше воды - принимайте душ вместо ванной, купите посудомойку; выключайте свет, когда не пользуетесь, замените лампочки, тратьте меньше газа на отопление зимой - наденьте в конце концов свитера (это еще и для здоровья лучше).
Фото: экономьте на коммунальных услугах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Пусть экономит ваш дом
Установите счетчики на отопление, бойлер, утеплите фасад, поставьте солнечные батареи. Здесь все индивидуально - учитывая, в квартире или в частном доме вы живете. В любом случае вы сможете экономить в перспективе, пусть сейчас и придется потратиться.
Берите на работу обед
Какую бы экономию не предлагали бизнес-ланчи, бутерброд или каша с отбивной, термос с чаем - это всегда дешевле перекуса и кофе в ближайшей от работы кофейне.
Фото: Обед с собой сэкономит деньги (freepik)
Создайте процентный счет
Начните откладывать средства с процентными начислениями ежемесячно, ежегодно откладывайте ваш кэшбэк. Так вы будете и накапливать и получать пассивную прибыль от процентов.
Пересчитайте свои мелкие расходы
Прекратите покупать по несколько раз в день кофе в кофейнях, или же всякую мелочь - чипсы, жвачки, напитки. Каждая из этих мелочей стоит немного, но в сумме - набегает ежемесячно крупная сумма.
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