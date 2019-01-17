Експерт пояснив, чому американський Stratolaunch не зможе конкурувати з "Мрією"

Фото: Ан-225 "Мрія" (antonov.com)

Фахівці порівняли два унікальні літаки

Новий американський літак-гігант Stratolaunch Model 351 не стане конкурентом легендарному українському Ан-225 "Мрія" в плані комерційних перевезень, бо призначений для зовсім інших завдань. Про це в інтерв'ю Styler заявив експерт, командир-інструктор і колишній льотчик-випробувач Артем Куликов.

За його словами, великогабаритні вантажі, які можуть взяти на борт наші "Руслан" або "Мрія", американський літак "осилити" не зможе.

"Він створений для інших, більш вузьких цілей. Зокрема, щоб проводити повітряний запуск ракет на орбіту космічних кораблів. Адже стартувати з землі - дорого: буде дуже велика витрата палива. Запуск ракет з такого літака обійдеться набагато дешевше", - пояснив Куликов.

Експерт висловив думку, що американці створили Stratolaunch Model 351 для робіт, пов'язаних із космосом, з випробуванням ракет або іншої техніки.

Фото: Stratolaunch Model 351 (wikipedia.org)

Таким чином, зазначив він, порівнювати обидва літаки не зовсім коректно.

"Навіть візуально дивлячись на конструкцію цього літака, видно, що він не здатен перевозити великогабаритні вантажі. До того ж, далеко не кожен аеродром у світі може прийняти такий літак. Це експериментальна модель. Як комерційний літак він для "Мрії", і тим більше для "Руслана", ніякої конкуренції становити не буде", - зазначив син Артема Куликова Микола.

"У статусі комерційного транспортного перевізника "номер один", я впевнений, Ан-225 залишатиметься ще багато років", - резюмував Куликов-старший.

Фото: Ан-225 "Мрія" (antonov.com)

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