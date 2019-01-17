Эксперт объяснил, почему американский Stratolaunch не сможет конкурировать с "Мрией"

Фото: Ан-225 “Мрия” (antonov.com)

Специалисты сравнили два уникальных самолета

Новый американский самолет-гигант Stratolaunch Model 351 не станет конкурентом легендарному украинскому Ан-225 "Мрия" в плане коммерческих перевозок, так как предназначен для совсем иных задач. Об этом в интервью Styler заявил эксперт, командир-инструктор и бывший летчик-испытатель Артем Куликов.

По его словам, крупногабаритные грузы, которые могут взять на борт наши "Руслан" или "Мрия", американский самолет "осилить" не сможет.

"Он создан для других, более узких целей. В частности, чтобы производить воздушный запуск ракет на орбиту, космических кораблей. Ведь стартовать с земли - дорого: будет очень большой расход топлива. Запуск ракет с такого самолета обойдется намного дешевле", - объяснил Куликов.

Эксперт высказал мнение, что американцы создали Stratolaunch Model 351 для работ, связанных с космосом, с испытанием ракет или другой техники.

Фото: Stratolaunch Model 351 (wikipedia.org)

Таким образом, отметил он, сравнивать оба самолета не совсем корректно.

"Даже визуально глядя на конструкцию этого самолета, видно, что он не способен перевозить крупногабаритные грузы. К тому же, далеко не каждый аэродром в мире может принять такой самолет. Это экспериментальная модель. Как коммерческий самолет он для "Мрии", и тем более для "Руслана", никакой конкуренции составлять не будет", - подчеркнул сын Артема Куликова Николай.

"В статусе коммерческого транспортного перевозчика "номер один", я уверен, Ан-225 будет оставаться еще много лет", - резюмировал Куликов-старший.

Фото: Ан-225 “Мрия” (antonov.com)

Как сообщалось ранее, недавно знаменитый украинский Ан-178 представили на известном авиафестивале в Киеве.

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