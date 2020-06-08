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Експерт розповів, що буде з цінами на житло після карантину

STYLERЖиття    08.06.2020 - 14:41
Експерт розповів, що буде з цінами на житло після карантину
Що буде з цінами на житло (фото: pixabay.com)

За словами експерта, житлова криза може початися восени

Ринок нерухомості чимало постраждав від наслідків карантину через коронавірус. Зараз ця галузь переживає не найкращі часи і попит на житло впав практично на 50%.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що попитом буде користуватися інвестиційне житло (з метою здачі в оренду або перепродажу) у вигляді одно - і двокімнатних квартир. Про це повідомляє "Сегодня".

"Запити на заміську нерухомість безумовно виросли, але реальних угод не так багато, як очікувалося, тут спостерігаються більше психологічні рішення, такі як реакція на ситуацію. Якщо зважити всі "за" і "проти", заміська нерухомість вимагає більш ретельного вивчення і надалі більше турбот і догляду", —розповів Піта.

За його словами, про покупку нерухомості краще задуматися зараз, але про зниження цін зараз говорити не доводиться.

Інший експерт з нерухомості впевнений, що в найближчі два місяці цінова ситуація на первинному ринку буде залишатися досить стабільною: можливі незначні коливання в межах 0,5-1% у бік зниження цін.

Експерт каже, що для придбання квартири на "первинці" потенційному покупцеві необхідно отримати відповіді на низку важливих питань: дізнатися репутацію забудовника, його фінансові можливості, перевірити всю документацію і т. д.

"Звичайно ж, питань може бути значно більше. Але реалії такі, що для вдалої покупки підходять, як це ні парадоксально, об'єкти на початкових стадіях будівництва від системних, досвідчених компаній, коли ціна є найбільш вигідною для покупця: в середньому на 20-25% нижчі, ніж на етапі введення об'єкта в експлуатацію, а в умовах посткарантинного ринку ця вигода може скласти і всі 35%", —розповів експерт.

Як ми раніше писали, шахраї влаштували масштабну аферу з заробітчанами України.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України недвижимостьквартиры
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