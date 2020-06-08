Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье после карантина

Что будет с ценами на жилье (фото: pixabay.com)

По словам эксперта, жилищный кризис может начаться осенью

Рынок недвижимости немало пострадал от последствий карантина из-за коронавируса. Сейчас эта сфера переживает не лучшие времена и спрос на жилье упал практически на 50%.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита рассказал, что спросом будет пользоваться инвестиционное жилье (с целью сдачи в аренду либо перепродажи) в виде одно- и двухкомнатных квартир. Об этом сообщает "Сегодня".

"Запросы на загородную недвижимость безусловно выросли, но реальных сделок не так много, как ожидалось, здесь наблюдаются больше психологические решения, такие как реакция на ситуацию. Если взвесить все "за" и "против", загородная недвижимость требует более тщательного изучения и в дальнейшем больше забот и ухода", —рассказал Пита.

По его словам, о покупке недвижимости лучше задуматься сейчас, но о снижении цен сейчас говорить не приходится.

Другой эксперт по недвижимости уверен, что в ближайшие два месяца ценовая ситуация на первичном рынке будет оставаться достаточно стабильной: возможны незначительные колебания в пределах 0,5-1% в сторону снижения цен.

Эксперт говорит, что для приобретения квартиры на "первичке" потенциальному покупателю необходимо получить ответы на ряд важных вопросов: узнать репутацию застройщика, его финансовые возможности, проверить всю документацию и т.д.

"Конечно же, вопросов может быть значительно больше. Но реалии таковы, что для удачной покупки подходят, как это ни парадоксально, объекты на начальных стадиях строительства от системных, опытных компаний, когда цена является наиболее выгодной для покупателя: в среднем на 20-25% ниже, чем на этапе ввода объекта в эксплуатацию, а в условиях посткарантинного рынка эта выгода может составить и все 35%", —рассказал экперт.

Как мы ранее писали, мошенники устроили масштабную аферу с заробитчанами Украины.

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Автор: Людмила Жукова