Експерти назвали напій, який допоможе швидко спалити жир і схуднути

Однією з основних небезпек вісцерального жиру є вироблення більшої кількості білків, званих цитокінами, які викликають слабке запалення. Це, в свою чергу, підвищує ризик інших хронічних захворювань. Поєднання фізичних вправ і дієти необхідно для зменшення накопичення вісцерального жиру в організмі.

За словами експерта-психолога зі здорового способу життя Ієви Кубіліуте, один зелений сік може дати швидкі результати.

Листя, насіння, квіти і плоди коріандру багаті антиоксидантами, які допомагають травленню. Ця рослина має широкий спектр лікувальної активності, включаючи антидіабетичні, антиоксидантні та протиракові функції.

Ієва Кубіліуте, велнес-психолог, пояснила: "Сік коріандру популярний для швидкого схуднення. Він працює за рахунок збільшення вашого метаболізму, таким чином спалюючи більше калорій з більш високою частотою. Вам може не сподобатися його смак, але змішування з лимонним соком покращує смак і дає більший ефект".

Напій з соку коріандру дуже ефективний у спалюванні жиру (фото: pexels.com)

В одному дослідженні, опублікованому в Журналі сільського господарства та біології, дослідники вивчали вплив харчових добавок з насінням коріандру на накопичення ліпідів у вісцеральній жировій тканині у зростаючих щурів.

Гризунів годували або стандартним кормом для щурів, або стандартним кормом з додаванням подрібненого насіння коріандру. Через п'ять тижнів дослідники відзначили помітну різницю в вісцеральному жирі у різних гризунів. Коріандр збільшив співвідношення омега-3:омега-6 у вісцеральній жировій тканині, що може пояснити його користь для здоров'я.