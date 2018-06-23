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Експерти назвали найбільш комфортне місто для проживання в Україні

STYLERLIFE        23.06.2018 - 22:46
Панорама Харкова (pixabay)
Панорама Харкова (pixabay)

У п'ятірку входять великі міста

Найкомфортнішим містом в Україні визнано Харків. Про це йдеться у щорічному рейтингу комфортності міст України, який склав журнал "Фокус".

У рейтингу брало участь 22 українських обласних центра, за винятком Донецька, Луганська і окупованого Криму.

Всі міста оцінювали в семи категоріях:

- зарплати і ціни

- освіта і робота

- діяльність міської влади

- транспорт та інфраструктура

- екологія

- безпека

- можливість для розвитку бізнесу

Максимальна кількість балів, яке мало набрати місто – це сто, але на жаль, жодне місто не добралося до цієї позначки.

Найбільше балів набрав Харків – 67,1. Крім нього, до першої п'ятірки увійшли такі міста, як Вінниця – 61,5 бали, Київ -55,9 балів, Львів – 55,8 балів і Одеса -52,5 балів.

Харків отримав найвищі бали від жителів міста за діяльність міської влади та транспортну інфраструктуру. Крім нього, міська влада працює ефективно також у Вінниці та Івано-Франківську.

У Києва високі бали за співвідношення між середньою зарплатою і вартістю споживчого кошика, а також за високий рівень здобуття освіти та можливість знайти роботу.

Найбільш екологічно чистим містом визнаний Луцьк, а найбезпечнішим – Івано-Франківськ. Найвища інвестиційна привабливість – у Полтави.

На самому останньому місці з мінімальною кількістю балів виявилося місто Чернівці.

До речі, українські айтішники назвали кращі університети.

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