Експерти назвали найбільш комфортне місто для проживання в Україні

У п'ятірку входять великі міста
Найкомфортнішим містом в Україні визнано Харків. Про це йдеться у щорічному рейтингу комфортності міст України, який склав журнал "Фокус".
У рейтингу брало участь 22 українських обласних центра, за винятком Донецька, Луганська і окупованого Криму.
Всі міста оцінювали в семи категоріях:
- зарплати і ціни
- освіта і робота
- діяльність міської влади
- транспорт та інфраструктура
- екологія
- безпека
- можливість для розвитку бізнесу
Максимальна кількість балів, яке мало набрати місто – це сто, але на жаль, жодне місто не добралося до цієї позначки.
Найбільше балів набрав Харків – 67,1. Крім нього, до першої п'ятірки увійшли такі міста, як Вінниця – 61,5 бали, Київ -55,9 балів, Львів – 55,8 балів і Одеса -52,5 балів.
Харків отримав найвищі бали від жителів міста за діяльність міської влади та транспортну інфраструктуру. Крім нього, міська влада працює ефективно також у Вінниці та Івано-Франківську.
У Києва високі бали за співвідношення між середньою зарплатою і вартістю споживчого кошика, а також за високий рівень здобуття освіти та можливість знайти роботу.
Найбільш екологічно чистим містом визнаний Луцьк, а найбезпечнішим – Івано-Франківськ. Найвища інвестиційна привабливість – у Полтави.
На самому останньому місці з мінімальною кількістю балів виявилося місто Чернівці.
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