Эксперты назвали самый комфортный город для проживания в Украине

В пятерку входят крупные города
Самым комфортным городом в Украине признан Харьков. Об этом говорится в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины, который составил журнал "Фокус".
В рейтинге участвовало 22 украинских областных центра, за исключением Донецка, Луганска и оккупированного Крыма.
Все города оценивали в семи категориях:
- зарплаты и цены
- образование и работа
- деятельность городских властей
- транспорт и инфраструктура
- экология
- безопасность
- возможность для развития бизнеса
Максимальное количество балов, которое мог набрать город – это сто, но к сожалению, ни один город не добрался до этой отметки.
Больше всех баллов набрал Харьков – 67,1. Кроме него в первую пятерку вошли такие города, как Винница – 61,5 балла, Киев -55,9 баллов, Львов – 55,8 баллов и Одесса -52,5 баллов.
Харьков получил самые высокие баллы от жителей города за деятельность городских властей и транспортную инфраструктуру. Кроме него, городская власть работает эффективно также в Виннице и Ивано-Франковске.
У Киева высокие баллы за соотношение между средней зарплатой и стоимостью потребительской корзиной, а также за высокий уровень получения образования и возможность найти работу.
Самым экологически чистым городом признан Луцк, а самым безопасным – Ивано-Франковск. Самая высокая инвестиционная привлекательность – у Полтавы.
На самом последнем месте, с минимальным количеством баллов оказался город Черновцы.
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