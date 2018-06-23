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Эксперты назвали самый комфортный город для проживания в Украине

STYLERLIFE        23.06.2018 - 22:46
Панорама Харькова (pixabay)
Панорама Харькова (pixabay)

В пятерку входят крупные города

Самым комфортным городом в Украине признан Харьков. Об этом говорится в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины, который составил журнал "Фокус".

В рейтинге участвовало 22 украинских областных центра, за исключением Донецка, Луганска и оккупированного Крыма.

Все города оценивали в семи категориях:

- зарплаты и цены

- образование и работа

- деятельность городских властей

- транспорт и инфраструктура

- экология

- безопасность

- возможность для развития бизнеса

Максимальное количество балов, которое мог набрать город – это сто, но к сожалению, ни один город не добрался до этой отметки.

Больше всех баллов набрал Харьков – 67,1. Кроме него в первую пятерку вошли такие города, как Винница – 61,5 балла, Киев -55,9 баллов, Львов – 55,8 баллов и Одесса -52,5 баллов.

Харьков получил самые высокие баллы от жителей города за деятельность городских властей и транспортную инфраструктуру. Кроме него, городская власть работает эффективно также в Виннице и Ивано-Франковске.

У Киева высокие баллы за соотношение между средней зарплатой и стоимостью потребительской корзиной, а также за высокий уровень получения образования и возможность найти работу.

Самым экологически чистым городом признан Луцк, а самым безопасным – Ивано-Франковск. Самая высокая инвестиционная привлекательность – у Полтавы.

На самом последнем месте, с минимальным количеством баллов оказался город Черновцы.

Кстати, украинские айтишники назвали лучшие университеты.

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Теги: рейтинг
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