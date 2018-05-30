Украинские айтишники назвали лучшие университеты

Также составлен список худших университетов, где изучают IT-науки

Рейтинг лучших университетов с IT-специальностями возглавила Киево-Могилянская академия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом DOU.

Отмечается, что НаУКМА уже третий год подряд занимает первое место по готовности ее выпускников рекомендовать свою альма-матер абитуриентам. По данным опроса, это учреждение набрало 8,9 баллов из 10.

Второе место занял Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца - 8,2 балла, третье место - Харьковский национальный университет радиоэлектроники (7,9 баллов). Также в топ-5 попали Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича (7 баллов).

А вот в список худших университетов, где изучают IT-науки, попали Днепровский университет (5,8 баллов), Одесский национальный политехнический университет (5,6 баллов), Винницкий национальный технический университет (5,3 балла) и Харьковский политехнический институт (4,8 баллов).

Наименее рекомендуемым с результатом 4,5 баллов оказался Национальный авиационный университет. Более 56% выпускников НАУ сталкивались с коррупцией, при среднем показателе в других университетах - 33%.

Рейтинг университетов (dou.ua)

В опросе приняли участие 3 тыс. человек. При формировании рейтинга учитывались только те ответы, которые давали респонденты с опытом работы в IT-сфере. Цель рейтинга - определить список высших учебных заведений, которые готовы рекомендовать сами выпускники.

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