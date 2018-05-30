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Українські айтішники назвали кращі університети

STYLERНаука і техніка        30.05.2018 - 11:30
НаУКМА (фото: media.ukma.edu.ua)
НаУКМА (фото: media.ukma.edu.ua)

Також складено список найгірших університетів, де вивчають IT-науки

Рейтинг кращих університетів з ІТ-спеціальностями очолила Києво-Могилянська академія. Про це свідчать дані опитування, проведеного порталом DOU.

Наголошується, що НаУКМА вже третій рік поспіль займає перше місце за готовністю її випускників рекомендувати свою альма-матер абітурієнтам. За даними опитування, ця установа набрала 8,9 балів з 10.

Друге місце посів Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця - 8,2 бали, третє місце - Харківський національний університет радіоелектроніки (7,9 балів). Також у топ-5 потрапили Київський національний університет ім. Т. Шевченка і Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (7 балів).

А от у списку найгірших університетів, де вивчають IT-науки, потрапили Дніпровський університет (5,8 балів), Одеський національний політехнічний університет (5,6 балів), Вінницький національний технічний університет (5,3 бала) і Харківський політехнічний інститут (4,8 балів).

Найменш рекомендованим з результатом 4,5 балів виявився Національний авіаційний університет. Понад 56% випускників НАУ стикалися з корупцією, при середньому показнику в інших університетах - 33%.

Рейтинг університетів (dou.ua)

В опитуванні взяли участь 3 тис. осіб. При формуванні рейтингу враховувалися тільки ті відповіді, які давали респонденти з досвідом роботи в IT-сфері. Мета рейтингу - визначити перелік вищих навчальних закладів, які готові рекомендувати самі випускники.

Нагадаємо, що здала ЗНО на 600 балів українка готує прорив у медицині в лабораторії Кембриджа.

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Теги: университет, IT-специалист
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