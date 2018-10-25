ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Експерти оцінили ймовірність повторення римської трагедії в Києві

STYLERЖиття    25.10.2018 - 13:13

Відео: YouTube / ТСН

Після гучного інциденту в Римі на станції метро Repubblica на ескалаторі, в результаті чого постраждали футбольні вболівальники, експерти оцінили ймовірність виникнення аналогічної ситуації в столиці України. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У багатьох випадках нещасть можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил поведінки на ескалаторі.

Наголошується, що випадок у римському метро не поодинокий. Так, у січні 2018-го в Стамбулі ескалатор "проковтнув" пасажира - в результаті чого той залишився без ноги. У Китаї був випадок, коли жінка в останній момент встигла вихопити дитину з пащі ескалатора, однак загинула сама.

Експерти оцінили ймовірність повторення римської трагедії в КиєвіЕксперти оцінили ймовірність повторення римської трагедії в КиєвіСкрін: YouTube / ТСН

Станція метро "Арсенальна" є найглибшою в Києві. Для того, щоб підняти або опустити пасажирів на глибину понад сто метрів використовують два ескалатори. Як зазначив доцент кафедри КПІ Людмила Мітюкова, обрив ескалатора трапляється вкрай рідко, але коли ж по ньому стрибати, він елементарно може зійти зі своїх рейок - і тоді гальмівний механізм безсилий.

"Ескалатор міг зійти прямо зі своїх напрямних і потім привести до того, що сталося", - розповіла вона.

Як заявили в поліції Києва, футбольних уболівальників вони у найближчі станції від стадіону не пускають, щоб уникнути тисняви, плюс - ті "провітрюють" свої гарячі голови і палкі серця, заспокоюються. До того ж у самому метро на очах у копів не пострибаєш.

"Випадків, коли стрибали по ескалатору або розгойдували вагони, у нас немає. Є випадки, коли вони стрибають у вагоні, який ще не їде, але даних людей працівники поліції заспокоюють і потім супроводжують у цьому ж рухомому складі", - заявив начальник відділу поліції метрополітену Олександр Киричук.

Як повідомлялося раніше, в мережі з'явилося відео аварії ескалатора на станції метро Repubblica в Римі, в якій постраждали футбольні вболівальники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що серед постраждалих в результаті аварії ескалатора в Римі є чотири українця.

Нагадаємо, глава італійського МВС звинуватив російських уболівальників у НС у римському метро.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України Київметробезопасность
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся