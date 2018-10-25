Експерти оцінили ймовірність повторення римської трагедії в Києві

Відео: YouTube / ТСН

Після гучного інциденту в Римі на станції метро Repubblica на ескалаторі, в результаті чого постраждали футбольні вболівальники, експерти оцінили ймовірність виникнення аналогічної ситуації в столиці України. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У багатьох випадках нещасть можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил поведінки на ескалаторі.

Наголошується, що випадок у римському метро не поодинокий. Так, у січні 2018-го в Стамбулі ескалатор "проковтнув" пасажира - в результаті чого той залишився без ноги. У Китаї був випадок, коли жінка в останній момент встигла вихопити дитину з пащі ескалатора, однак загинула сама.

Скрін: YouTube / ТСН

Станція метро "Арсенальна" є найглибшою в Києві. Для того, щоб підняти або опустити пасажирів на глибину понад сто метрів використовують два ескалатори. Як зазначив доцент кафедри КПІ Людмила Мітюкова, обрив ескалатора трапляється вкрай рідко, але коли ж по ньому стрибати, він елементарно може зійти зі своїх рейок - і тоді гальмівний механізм безсилий.

"Ескалатор міг зійти прямо зі своїх напрямних і потім привести до того, що сталося", - розповіла вона.

Як заявили в поліції Києва, футбольних уболівальників вони у найближчі станції від стадіону не пускають, щоб уникнути тисняви, плюс - ті "провітрюють" свої гарячі голови і палкі серця, заспокоюються. До того ж у самому метро на очах у копів не пострибаєш.

"Випадків, коли стрибали по ескалатору або розгойдували вагони, у нас немає. Є випадки, коли вони стрибають у вагоні, який ще не їде, але даних людей працівники поліції заспокоюють і потім супроводжують у цьому ж рухомому складі", - заявив начальник відділу поліції метрополітену Олександр Киричук.

Як повідомлялося раніше, в мережі з'явилося відео аварії ескалатора на станції метро Repubblica в Римі, в якій постраждали футбольні вболівальники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що серед постраждалих в результаті аварії ескалатора в Римі є чотири українця.

Нагадаємо, глава італійського МВС звинуватив російських уболівальників у НС у римському метро.

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Відео: РБК-Україна