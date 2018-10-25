Эксперты оценили вероятность повторения римской трагедии в Киеве

Видео: YouTube / ТСН

После громкого инцидента в Риме на станции метро Repubblica на эскалаторе, в результате чего пострадали футбольные болельщики, эксперты оценили вероятность возникновения аналогичной ситуации в столице Украины. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во многих случаях несчастий можно избежать, если соблюдать простые правила поведения на эскалаторе.

Отмечается, что случай в римском метро не единичный. Так, в январе 2018-го в Стамбуле эскалатор "проглотил" пассажира - в результате чего тот остался без ноги. В Китае был случай, когда женщина в последний момент успела выхватить ребенка из пасти эскалатора, однако погибла сама.

Скрин: YouTube / ТСН

Станция метро "Арсенальная" является самой глубокой в Киеве. Для того, чтобы поднять или опустить пассажиров на глубину более ста метров используют два эскалатора. Как отметил доцент кафедры КПИ Людмила Митюкова, обрыв эскалатора случается крайне редко, но когда же по нему прыгать, он элементарно может сойти из своих рельсов - и тогда тормозной механизм бессилен.

"Эскалатор мог сойти прямо со своих направляющих и затем привести к тому, что произошло", - рассказала она.

Как заявили в полиции Киева, футбольных болельщиков они в ближайшие станции от стадиона не пускают, во избежание давки, плюс - те "проветривают" свои горячие головы и пылкие сердца, успокаиваются. К тому же в самом метро на глазах у копов не попрыгаешь.

"Случаев, когда прыгали по эскалатору или раскачивали вагоны, у нас нет. Есть случаи, когда они прыгают в вагоне, который еще не едет, но данных людей работники полиции успокаивают и потом сопровождают в этом же подвижном составе", - заявил начальник отдела полиции метрополитена Александр Киричук.

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме, в которой пострадали футбольные болельщики.

Напомним, ранее мы писали, что среди пострадавших в результате аварии эскалатора в Риме есть четыре украинца.

Напомним, глава итальянского МВД обвинил российских болельщиков в ЧП в римском метро.

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Видео: РБК-Украина