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Експерти розповіли, чому ціни на ліки високі та що впливає на вартість

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Понеділок 18 липня 2022 11:20
Експерти розповіли, чому ціни на ліки високі та що впливає на вартість Чому високі ціни на ліки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ціни на ліки помітно підвищилися. На вартість впливає дуже багато факторів, на які потрібно чимало грошей.

Про це пише Brookings.

За словами фахівців, на ціну ліків впливають: вартість розробки, попит, наявність дженериків та альтернатив.

Розробки ліків - це основний чинник, який впливає на ціноутворення медичних препаратів. Вчені кажуть, що розробка одного препарату в середньому коштує близько 1 мільярда доларів.

Такий етап може тривати від 3 до 20 років, а витрати іноді сягають десятків мільярдів доларів.

Основні етапи розробки:

  • доклінічні дослідження;
  • клінічні дослідження із чотирьох фаз;
  • перевірка та виведення ліків на ринок;
  • контроль за безпекою, коли ліки стали доступними для населення.

Також у вартість входять невдалі випробування чи перевірка ліків, які так і не надійдуть у продаж.

Чому у різних країн однакові ліки мають різну ціну

Фахівці розповіли, що багаті країни в основному платять за ліки більше. Такий підхід допомагає забезпечити медикаментами країни з низьким рівнем життя.

Також кожен препарат має свій патент, а саме компанія має ексклюзивне право на випуск ліків. Термін дії патенту становить близько 20 років. Патент допомагає компанії отримувати прибуток від своїх розробок та окупати витрати.

Коли патент закінчиться, то будь-яка фармацевтична компанія може виробляти копії цих ліків - дженерики. Тоді витрати компанії, яка розробила ліки, і тих, хто її просто копіює, непорівнянні. Дженерики зазвичай коштують на 85% дешевше.

Окрім того, важливо знати, що коли пропозиція товару чи послуги перевищує попит, то ціни падають. А, коли попит перевищує пропозицію, ціни зростають. Такий принцип діє і на ліки.

До того ж розробка ліків проти рідкісних хвороб коштує не менше ніж проти звичайних. Однак, витрати на розробку дуже високі, а пацієнтів мало. Тому, якщо вартість буде нижчою, тоді компанія просто не окупить витрати й зазнає збитків.

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