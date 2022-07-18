Эксперты рассказали, почему цены на лекарства высокие и что влияет на стоимость
Цены на лекарства заметно повысились. На стоимость влияет очень много факторов, на которые требуется немало денег.
Об этом пишет Brookings.
По словам специалистов, на цену лекарств влияют: стоимость разработки, спрос, наличие дженериков и альтернатив.
Разработки лекарств - это основной фактор, который влияет на ценообразование медицинских препаратов. Ученые говорят, что разработка одного препарата в среднем стоит около 1 миллиарда долларов.
Такой этап может длиться от 3 до 20 лет, а расходы иногда достигают десятков миллиардов долларов.
Основные этапы разработки:
- доклинические исследования;
- клинические исследования из четырех фаз;
- проверка и вывод лекарств на рынок;
- контроль за безопасностью, когда лекарства стали доступными для населения.
Также в стоимость входят неудачные испытания или проверка лекарств, которые так и не поступят в продажу.
Почему у разных стран одинаковые лекарства имеют разную цену
Специалисты рассказали, что богатые страны в основном платят за лекарства больше. Такой подход помогает обеспечить медикаментами страны с низким уровнем жизни.
Также каждый препарат имеет свой патент, а именно компания имеет эксклюзивное право на выпуск лекарств. Срок действия патента составляет около 20 лет. Патент помогает компании получать прибыль от своих разработок и окупать затраты.
Когда патент закончится, то любая фармацевтическая компания может производить копии этих лекарств - дженерики. Тогда затраты компании, разработавшей лекарства, и тех, кто ее просто копирует, несопоставимы. Дженерики обычно стоят на 85% дешевле.
Кроме того, важно знать, что когда предложение товара или услуги превышает спрос, то цены падают. А, когда спрос превышает предложение, цены растут. Такой принцип действует и на лекарства.
К тому же разработка лекарств против редких болезней стоит не меньше чем против обычных. Однако, затраты на разработку очень высоки, а пациентов мало. Поэтому, если стоимость будет ниже, тогда компания просто не окупит затраты и несет убытки.
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