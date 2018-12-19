Експерти розповіли, як вибрати чорну ікру для новорічного столу

Колаж РБК-Україна

Фахівці пояснили, на що потрібно звертати увагу при покупці

Фахівці розповіли, на що потрібно звертати увагу при купівлі чорної ікри для новорічного столу. Про це пише "Комсомольська правда в Україні".

Представники асоціації риболов України відзначили, що в Україні є лише п'ять легальних постачальників чорної ікри. Це:

1. "Російський ікорний дім", який використовує для вирощування риб проточну воду.

2. Підприємство "Акватир" в Молдові, які вирощують риб у замкненій системі.

3. Fozzy Group – це ікра виробляється на аквакультурном підприємстві в Іспанії і в Україну поставляється під маркою "Премія Селект".

4. Латвійський виробник "Моттра".

5. Ікра з Саудівської Аравії під маркою Caviarnia.

Експерти пояснюють, що якість ікри залежить від тих умов, в яких вирощували рибу. На даний момент їх є два. Перший – це замкнута система, в якій риба росте в спеціальних басейнах в ангарах. Дуже часто така риба або ікра потім має присмак затхлості. Другий спосіб вирощування – в проточній системі, там умови, наближені до природних.

Браконьєри найчастіше не дотримуються ніяких технологій і відразу відправляють ікру на переробку, тому така ікра продається без жодного маркування на ринках або в інтернеті.

Також фахівці дали кілька порад про те, як визначити якість чорної ікри.

Вони рекомендують звернути увагу на те, як ікра зберігається у продавця. Температура зберігання повинна бути від -2 до +4 градусів. На банці повинна бути вибита дата її виготовлення. У продавця повинні бути сертифікати й оригінал ветеринарного свідоцтва, які він повинен показати покупцеві.

Не варто купувати ікру з відерець або банок, які вже відкривали. Кожен раз після відкриття в них потрапляє повітря і в ікрі починаються процеси окислення і псування. Ікру в пластиковій тарі купувати не варто, так як там швидше за все вона несправжня.

Також потрібно обов'язково звертати увагу на наявність етикетки, зазначений склад і дані про виробника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці розповіли, як уникнути неприємностей під час зимової риболовлі.

А також розповідали про те, що українцям розповіли про те, чи можна робити уколи самому собі.