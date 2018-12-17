Сезон зимней рыбалки открыт: как избежать несчастных случаев

Видео: (YouTube/Сегодня)

Зимняя рыбалка является для украинцев и спортом, и развлечением, и отдыхом. Однако эксперты предостерегают: если не следовать правилам безопасности, то может случиться непоправимое. Об этом в сюжете сообщает "Сегодня".

В Украине начался сезон зимней рыбалки. Теперь можно сварить юшку из выловленной собственноручно рыбы. Местные рыбалки Черниговской области утверждают, что знают о правилах поведения на водоемах зимой и заходить на опасные зоны не рискуют.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Однако есть и те, которые ловят рыбу на тонком льду, не задумываясь о последствиях подобных действий. В этом году в начале декабря в Чернигове во время рыбалки уже погиб один смельчак.

Спасатели утверждают, что несчастные случаи происходят по причине рыбаков, которые не считают нужным следовать правилам. По словам экспертов, если хочется наловить рыбы без последствий для своего здоровья, важно дождаться устойчивых морозов.

Также отмечается, что зачастую местные рыбачат, попивая алкоголь, что в случае инцидента негативно скажется на реакции. Если беда случилась – ни коем случае нельзя паниковать. Нужно раскинуть широко руки и попытаться залезть на лед. Но лучше, все-таки, предостеречься и не выходить на лед во время непогоды.

Напомним, что на Буковине школьник умер после катания на санках.

Мы писали, что в Черкасской области браконьеры уничтожили 140 кг рыбы.