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Сезон зимової риболовлі відкрито: як уникнути нещасних випадків

STYLERЖиття    17.12.2018 - 16:49

Відео: (YouTube/Сьогодні)

Зимова риболовля є для українців і спортом, і розвагою, і відпочинком. Однак експерти застерігають: якщо не дотримуватись правил безпеки, то може статися непоправне. Про це в сюжеті повідомляє "Сьогодні".

В Україні розпочався сезон зимової риболовлі. Тепер можна зварити юшку з виловленої власноруч риби. Місцеві рибалки Чернігівської області стверджують, що знають про правила поведінки на водоймах взимку і заходити на небезпечні зони не ризикують.

Сезон зимової риболовлі відкрито: як уникнути нещасних випадківСкріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Однак є й ті, які ловлять рибу на тонкому льоду, не замислюючись про наслідки подібних дій. В цьому році на початку грудня у Чернігові під час риболовлі вже загинув один сміливець.

Рятувальники стверджують, що нещасні випадки відбуваються через рибалок, які не вважають за потрібне дотримуватися правил. За словами експертів, якщо хочеться наловити риби без наслідків для свого здоров'я, важливо дочекатися стійких морозів.

Також наголошується, що найчастіше місцеві рибалять, попиваючи алкоголь, що у випадку інциденту негативно позначиться на реакції. Якщо біда трапилася - у жодному разі не можна панікувати. Потрібно широко розкинути руки і спробувати залізти на лід. Але краще, все-таки, застерегтися і не виходити на лід під час негоди.

Нагадаємо, що на Буковині школяр помер після катання на санках.

Ми писали, що у Черкаській області браконьєри знищили 140 кг риби.

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