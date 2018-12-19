Эксперты рассказали, как выбрать черную икру для новогоднего стола

Коллаж РБК-Украина

Специалисты объяснили, на что нужно обращать внимание при покупке

Специалисты рассказали, на что нужно обращать внимание при покупке черной икры для новогоднего стола. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

Представители ассоциации рыболов Украины отметили, что в Украине есть только пять легальных поставщиков черной икры. Это:

1. "Русский икорный дом", который использует для выращивания рыб проточную воду.

2. Предприятие "Акватир" в Молдове, которые выращивают рыб в замкнутой системе.

3. Fozzy Group – это икра производится на аквакультурном предприятии в Испании и в Украину поставляется под маркой "Премия Селект".

4. Латвийский призводитель "Моттра".

5. Икра из Саудовской Аравии под маркой Caviarnia.

Эксперты объясняют, что качество икры зависит от тех условий, в которых рыбу выращивали. На данный момент их есть два. Первый – это замкнутая система, в котором рыба растет в специальных бассейнах в ангарах. Очень часто такая рыба или икра потом имеет привкус затхлости. Второй способ выращивания – в проточной системе, там условия, приближенные к природным.

Браконьеры чаще всего не придерживаются никаких технологий и сразу отправляют икру на переработку, поэтому такая икра продается без всякой маркировки на рынках или в интернете.

Также специалисты дали несколько советов о том, как определить качество черной икры.

Они рекомендуют обратить внимание на то, как хранится икра у продавца. Температура хранения должна быть от -2 до +4 градусов. На банке должна быть выбита дата ее изготовления. У продавца должны быть сертификаты и оригинал ветеринарного свидетельства, которые он должен показать покупателю.

Не стоит покупать икру из ведерок или банок, которые уже открывали. Каждый раз после открытия в них попадает воздух и в икре начинаются процессы окисления и порчи. Икру в пластиковой таре покупать не стоит, так как там скорее всего она ненастоящая.

Также нужно обязательно обращать внимание на наличие этикетки, указанный состав и данные о производителе.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты рассказали, как избежать неприятностей во время зимней рыбалки.

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