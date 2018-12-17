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Можно ли делать уколы самому себе: украинцам дали ответ

STYLERЖизнь    17.12.2018 - 07:41
Можно ли делать уколы самому себе: украинцам дали ответ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Перед уколом важно прочитать инструкцию, чтобы избежать осложнений

Медики не рекомендуют делать уколы самому себе, и советуют обращаться за помощью к специалистам. Об этом заявила медсестра Ольга Наконечная в комментарии каналу "24". 

По ее словам, крайне не стоит делать укол самому себе, если лекарство не было выписано врачом и принимается впервые.

Перед тем, как сделать укол очень важно прочитать инструкцию, чтобы быть в курсе о противопоказаниях и побочных действиях препарата. Она также подчеркнула, что медикаменты, которые вводятся инъекционно, быстрее распространяются с кровью. Из-за этого побочные действия препарата могут наступить почти мгновенно.

Чаще всего неправильно сделанный укол вызывает несильную боль во время инъекции. Но бывают также и случаи, когда после укола появляются синяки, аллергические реакции, гематомы, уплотнения и даже нагноения.

Специалист также рассказала, что нужно делать при появлении синяка. По ее словам, хорошо помогает спиртовой компресс, который необходимо зафиксировать на ночь. При уплотнении нужно нанести сеточку из йода. Эту процедуру необходимо повторять до исчезновения уплотнения.

Чтобы не было аллергической реакции перед лечением необходимо сделать пробную подкожную инъекцию и лучше, чтобы это сделал специалист.

Напомним, что знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как помочь ребенку побороть страх перед уколами.

Ранее сообщалось, что в Одесской городской инфекционной больнице, где от кори умер годовалый мальчик, медики заявили, что ребенок был слаб и свою вину отрицают. Но родители считают иначе.
 

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