Чи можна робити уколи самому собі: українцям дали відповідь

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перед уколом важливо прочитати інструкцію, щоб уникнути ускладнень

Медики не рекомендують робити уколи самому собі, і радять звертатися за допомогою до фахівців. Про це заявила медсестра Ольга Наконечна у коментарі для "Здоров'я 24".

За її словами, вкрай не варто робити укол самому собі, якщо ліки не було виписано лікарем і приймаються вперше.

Перед тим, як зробити укол дуже важливо прочитати інструкцію, щоб бути в курсі про протипоказання і побічні дії препарату. Вона також підкреслила, що медикаменти, які вводяться ін'єкційно, швидше розповсюджуються з кров'ю. Через це побічні дії препарату можуть настати майже миттєво.

Найчастіше неправильно зроблений укол викликає несильний біль під час ін'єкції. Але бувають також і випадки, коли після уколу з'являються синці, алергічні реакції, гематоми, ущільнення і навіть нагноєння.

Фахівець також розповіла, що потрібно робити при появі синяка. За її словами, добре допомагає спиртовий компрес, який необхідно зафіксувати на ніч. При ущільненні потрібно нанести сіточку з йоду. Цю процедуру необхідно повторювати до зникнення ущільнення.

Щоб не було алергічної реакції перед лікуванням необхідно зробити пробну підшкірну ін'єкцію і краще, щоб це зробив фахівець.

Нагадаємо, що знаменитий лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів про те, як допомогти дитині подолати страх перед уколами.

Раніше повідомлялося, що в Одеській міській інфекційній лікарні, де від кору помер однорічний хлопчик, медики заявили, що дитина була слабкою і свою провину заперечують. Але батьки вважають інакше.