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Єпіфаній: біографія та цікаві факти про голову української церкви

STYLERЖиття    15.12.2018 - 18:48
Єпіфаній: біографія та цікаві факти про голову української церкви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Єпископ в минулому був редактором

Архієрейський Собор УПЦ КП підтримав кандидатуру митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля помісної української православної церкви на Об'єднавчому соборі, в зв'язку з чим, рекомендуємо ознайомитися з біографією священика. Про це повідомляє Styler.

Так, Думенко Сергій Петрович (справжнє ім'я чоловіка) є уродженцем Чернівецької області.

У 1999 році закінчив Київську духовну семінарію, після чого поступив в Київську духовну академію. Захистив кандидатську дисертацію "Формування церковно-канонічних збірників у Доникейский період та їх характеристика". З наукової стежки дійшов до звання професор богословських наук.

 

Фото: виступ Єпископа Епіфанія перед українцями (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2000-х роках служив у Рівненській єпархії, однак у 2006-му пройшов стажування в Афінському національному університеті на філософському факультеті.

Також Думенко був редактором інтернет-порталу "Рівне Православ'я" і членом редколегії церковно-релігійної газети "Духовна нива" — офіційного друкованого органу Рівненської єпархії і був прийнятий в Національній спілці журналістів України.

Після цього прийняв постриг у чернецтво в 2007 році з ім'ям Епіфаній, в честь Єпіфанія Кіпрського.

У 2008-му був предстоятелем УПЦ КП Філаретом був переведений в сан ієродиякони, потім ієромонаха, а через пару місяців і в сан архімандрита.

З того ж 2008 Епіфаній є секретарем Філарета, а з травня 2008 - керуюча справами Київської єпархії.

У 2009 році Священним синодом УПЦ КП обраний єпископом Вишгородським, вікарієм Київської єпархії. З 2012 року - постійний член Синоду УПЦ КП. У 2013 році отримав сан митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського і призначений Патріаршим намісником з правами єпархіального архієрея.

Підкреслимо, що серед улюблених художніх творів Єпіфанія - книга Генрика Сенкевича "Quo vadis" або "Камо грядеши". Також подобаються твори Григорія Сковороди, тому що "там багато християнської мудрості.

Також уваги заслуговує те, що в 2015-му році радив представникам Московського патріархату "очиститься від кремлівських паразитів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив, що держава не буде втручатися в діяльність церкви.

Зазначимо, сьогодні Порошенко оголосив про створення об'єднаної української церкви, предстоятелем якої обрано Епіфаній

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