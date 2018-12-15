Епифаний: биография и интересные факты о главе украинской церкви

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Епископ в прошлом являлся редактором

Архиерейский Собор УПЦ КП поддержал кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на должность предстоятеля поместной украинской православной церкви на Объединительном соборе, в связи с чем, рекомендуем ознакомится с биографией священника. Об этом сообщает Styler.

Так, Сергей Петрович Думенко (настоящее имя мужчины) является уроженцем Черновицкой области.

В 1999 году окончил Киевскую духовную семинарию, после чего поступил в Киевскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Формирование церковно-канонических сборников в Доникейский период и их характеристика". По научной стези дошел до звания профессор богословских наук.

Фото: выступление Епископа Епифания перед украинцами (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2000-х годах служил в Ровенской епархии, однако в 2006-м прошел стажировку в Афинском национальном университете на философском факультете.

Также Думенко был редактором интернет-портала "Ровно Православие" и членом редколлегии церковно-религиозной газеты "Духовная нива" — официального печатного органа Ровенской епархии и был принят в Национальном союзе журналистов Украины.

После этого принял постриг в монашество в 2007 году с именем Епифаний, в честь Епифания Кипрского.

В 2008-м был предстоятелем УПЦ КП Филаретом был переведен в сан иеродиаконы, потом иеромонаха, а спустя пару месяцев и в сан архимандрита.

С того же 2008 Епифаний является секретарем Филарета, а с мая 2008 - управделами Киевской епархии.

В 2009 году Священным синодом УПЦ КП избран епископом Вышгородским, викарием Киевской епархии. С 2012 года - постоянный член Синода УПЦ КП. В 2013 году получил сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

Подчеркнем, что среди любимых художественных произведений Епифания - книга Генрика Сенкевича "Quo vadis" или "Камо грядеши". Также нравятся произведения Григория Сковороды, потому что "там много христианской мудрости.

Также внимания заслуживает то, что в 2015-м году советовал представителям Московского патриархата "очистится от кремлевских паразитов".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви.

Отметим, сегодня Порошенко объявил о создании объединенной украинской церкви, предстоятелем которой избран Епифаний