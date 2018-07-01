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"Ще більше дощів": синоптики опублікували новий прогноз погоди на 2 липня

STYLERLIFE        01.07.2018 - 20:36
Фото: (pixabay.com/Pexels)
Фото: (pixabay.com/Pexels)

Синоптики прогнозують зливи в 14 регіонах України

Під загрозою повторного затоплення можуть опинитися мешканці західних регіонів України. Синоптики прогнозують випадання опадів у вигляді дощу в 14 регіонах країни – на Заході, Півночі, в центрі та на Сході України. При цьому в південних регіонах знизиться рівень тепла до +26 градусів. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Згідно з новим прогнозом короткочасні дощі будуть йти вдень і вночі. Опади очікуються в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Чернівецькій, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях. Сильні дощі зі шквалами обіцяються в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Вітер буде спокійним, не сильним, із західної сторони.

Прогноз погоди на 2 липня (meteo.gov.ua)

Середня температура повітря по Україні — +17... +24 градусів. Найхолодніше буде у західних регіонах нашої країни, стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +20 градусів. У центральних регіонах очікується від +14 до +18 градусів тепла. На Сході максимальна температура сягатиме +25 градусів. На Півдні України температура повітря триматиметься на рівні +23... +26 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +7 градусів.

Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр публікував прогноз погоди на початок липня. Згідно з прогнозами синоптиків, липень 2018 року буде спекотним і дощовим. У деяких регіонах також триматиметься прохолодна погода.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: прогноз погоды
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