"Еще больше дождей": синоптики опубликовали новый прогноз погоды на 2 июля

Синоптики прогнозируют ливневые дожди в 14 регионах Украины

Под угрозой повторного затопления могут оказаться жители западных регионов Украины. Синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде дождя в 14 регионах страны – на Западе, Севере, в Центре и на Востоке Украины. При этом в южных регионах снизится уровень тепла до +26 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Соглано новому прогнозу кратковременные дожди будут идти днем и ночью. Осадки ожидаются в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Черновицкой, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях. Сильные дожди со шквалами обещаются в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Ветер будет спокойным, не сильным, с западной стороны.

Прогноз погоды на 2 июля (meteo.gov.ua)

Средняя температура воздуха по Украине — +17… +24 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах нашей страны, столбики термометров будут показывать от +13 до +20 градусов. В центральных регионах ожидается от +14 до +18 градусов тепла. На Востоке максимальная температура будет достигать +25 градусов. На Юге Украины температура воздуха будет держаться на уровне +23… +26 градусов по Цельсию. Ночью температура опустится до +7 градусов.

Напомним, что ранее Укргидрометцентр публиковал прогноз погоды на начало июля. Согласно прогнозам синоптиков, июль 2018 года будет жарким и дождливым. В некоторых регионах также будет держаться прохладная погода.

Видео: (video.rbc.ua)