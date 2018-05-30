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"Якщо б ти пішов зі мною": друг Бабченко опублікував листування з журналістом в останній день його життя

STYLERLIFE        30.05.2018 - 15:36
Фото: Аркадій Бабченко і Валентин Гаденов (facebook.com/valentin.gadenoff)
Фото: Аркадій Бабченко і Валентин Гаденов (facebook.com/valentin.gadenoff)

"Аркадія було неможливо купити або зламати і вони вбили його"

Відомий блогер Валентин Гаденов, який є популяризатором астрофізики і космосу, оприлюднив листування зі своїм загиблим другом журналістом Аркадієм Бабченко, якого вбили 29 травня в Києві. У вівторок, 29 травня Гаденов пропонував Бабченко побачитися, але той не зміг в цей день. Скріншот Гаденов опублікував у себе на Facebook-сторінці.

"Якщо б ти пішов зі мною сьогодні, Аркаша... Може, цього б не трапилося", - написав Гаденов.

Скріншот (facebook.com/valentin.gadenoff)

Також Гаденов прокоментував смерть друга в своєму наступному пості. За його словами, жахливо несправедливо те, що не покарані вбивці.

"Прокинувся з найглибшим почуттям образи на цю жахливу несправедливість. На те, що вбивці сидять зараз і радіють, відчуваючи повну безкарність. На те, що їм вдається залякати весь світ, щоб люди не змогли відчувати себе в безпеці в будь-якій точці земної кулі. І ще, я відчуваю з ними треба кінчати, всім світом, судити на очах у всього світу самим жорстоким чином, інакше ми будемо продовжувати втрачати близьких, друзів, журналістів, голоси здатні закликати до світлого розуму. Аркадія було неможливо купити або зламати і вони вбили його! Плачу, пишу все крізь сльози, бо я полюбив його, розумного, розвиненого і чесного чоловіка, який допомагав тисячам, десяткам тисяч людей. Почуття несправедливості випалює душу. Скільки часу ще може тривати це беззаконня", - задався питанням блогер.

Скріншот (facebook.com/valentin.gadenoff)

Нагадаємо, що Орлуша присвятив вірш загиблому Бабченко.

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Темы: Вбивство Бабченко    Теги: Аркадий Бабченко
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