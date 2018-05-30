"Если бы ты пошел со мной": друг Бабченко опубликовал переписку с журналистом в последний день его жизни

"Аркадия было невозможно купить или сломать и они убили его"

Известный блогер Валентин Гаденов, который является популяризатором астрофизики и космоса, обнародовал переписку со своим погибшим другом журналистом Аркадием Бабченко, которого убили 29 мая в Киеве. Во вторник, 29 мая Гаденов предлагал Бабченко увидеться, но тот не смог в этот день. Скриншот Гаденов опубликовал у себя на Facebook-странице.

"Если бы ты пошел сегодня со мной, Аркаша... Может, этого бы не случилось", - написал Гаденов.

Скриншот (facebook.com/valentin.gadenoff)

Также Гаденов прокомментировал смерть друга в своем следующем посте. По его словам, чудовищно несправедливо то, что убийцы не наказаны.

"Проснулся с глубочайшим чувством обиды на эту чудовищную несправедливость. На то, что убийцы сидят сейчас и радуются, чувствуя полную безнаказанность. На то, что им удается запугать весь мир, чтобы люди не смогли себя чувствовать в безопасности в любой точке земного шара. И еще, я чувствую с ними нужно кончать, всем миром, судить на виду у всего мира самым жестоким образом, иначе мы будем продолжать терять близких, друзей, журналистов, голоса способные призвать к светлому и разуму. Аркадия было невозможно купить или сломать и они убили его! Реву, пишу все сквозь слезы, потому-что я полюбил его, умного, развитого и честного человека, который помогал тысячам, десяткам тысяч людей. Чувство несправедливости выжигает душу. Сколько времени еще может продолжаться этот беспредел", - задался вопросом блогер.

Скриншот (facebook.com/valentin.gadenoff)

Напомним, что Орлуша посвятил стих погибшему Бабченко.

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